CGRI anuncia sorpresas militares si enemigo vuelve a atacar Irán

Durante una rueda de prensa celebrada este sábado, el portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Hosein Mohebi, ha advertido de que, si el enemigo desencadena una tercera oleada de agresión contra Irán, la Fuerza Aeroespacial desplegará sus “sorpresas que cambiarán las reglas del juego”, unas capacidades que, según ha subrayado, dejarán al mundo entero “asombrado”. Asimismo, ha señalado que algunas de estas capacidades podrían darse a conocer si las circunstancias así lo requieren.

El portavoz ha incluido estas sorpresas entre los 14 principales logros de la Fuerza Aeroespacial, entre los que ha mencionado el desarrollo de tecnología aeroespacial nacional, la exportación de armamento, la autosuficiencia militar, la capacidad de mantener las operaciones pese a los bombardeos, los avances en materia de misiles y drones y el fortalecimiento del respaldo popular.

Irán consolida su paso de importador a exportador de tecnología militar

El general Mohebi ha identificado la producción de conocimiento propio y la adaptación de tecnologías internacionales a las capacidades nacionales como uno de los principales avances de Irán. En este sentido, ha afirmado que el país ha pasado de importar equipos militares aeroespaciales a exportarlos. Como ejemplo, ha mencionado el dron de ataque unidireccional Shahed-136 y ha señalado que este modelo ha sido reproducido en numerosos países, incluido Estados Unidos, donde, según sus palabras, se fabrica y utiliza con distintas denominaciones.

Entre los sistemas que Irán exporta, el portavoz militar también ha citado el sistema antimisiles Arman, el sistema móvil de defensa aérea de medio alcance Khordad 3 y un vehículo aéreo no tripulado identificado con el código 357. “Ya no necesitamos importar armas de otros países, traer asesores militares extranjeros para formar a nuestro personal en su utilización ni conseguir en el exterior piezas de repuesto para nuestros equipos militares”, ha afirmado.

Fuerza Aeroespacial del CGRI mantiene sus operaciones pese a bombardeos

Asimismo, ha destacado que la Fuerza Aeroespacial también ha desarrollado la capacidad de mantener sus operaciones con misiles a pesar de los intensos bombardeos del enemigo. A ello ha sumado los avances en misiles, drones y sistemas de guerra electrónica, que, según ha explicado, permiten establecer un equilibrio de poder.

Como muestra de su capacidad en el campo de batalla, Mohebi ha afirmado que la Fuerza Aeroespacial logró hacer frente a más de 260 aeronaves enemigas durante la última fase de la agresión estadounidense-israelí contra Irán y derribó a la mayoría de ellas. Además, ha asegurado que, durante la última semana o las dos anteriores, la fuerza capturó intactos seis drones de reconocimiento hostiles del modelo MQM-170.

El portavoz ha precisado que las cifras corresponden exclusivamente a las operaciones de la Fuerza Aeroespacial del CGRI y no incluyen las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas iraníes.

Irán amplía su infraestructura subterránea para producir misiles y drones

Entre otros logros, el vocero del CGRI ha destacado el desarrollo de instalaciones subterráneas para la producción de misiles y drones. Asimismo, subrayó que la Fuerza Aeroespacial había logrado establecer “ciudades de producción de misiles”, además de sus “ciudades de misiles”, destinadas únicamente al almacenamiento de proyectiles. Según Mohebi, estas instalaciones de producción de misiles permitieron mantener la fabricación a pesar de los ataques enemigos.

También ha destacado la reducción de la sección transversal de radar de los misiles y drones iraníes, y señaló que este avance había permitido a los misiles iraníes penetrar varias capas de los sistemas de defensa aérea enemigos y alcanzar sus objetivos.

Mohebi se ha referido a la capacidad de disuasión como otro de los principales logros y ha subrayado que las operaciones de represalia de la República Islámica contra los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de procesamiento y las infraestructuras asociadas del enemigo en la región lo habían obligado a abandonar los ataques contra las infraestructuras iraníes. “Se dieron cuenta de que, por cada instalación de nuestra infraestructura que atacaran, nosotros golpearíamos varias veces más las suyas”, ha afirmado.

Además, ha resaltado la cooperación con instituciones científicas, académicas, de investigación e industriales, así como la formación continua de personal especializado y la producción nacional de vehículos de lanzamiento espacial y satélites.

CGRI destaca apoyo popular y orientación del Líder de la Revolución

Por otra parte, el portavoz ha señalado que el respaldo y la solidaridad de la población con la Fuerza Aeroespacial constituían otro de sus principales logros. Asimismo, ha atribuido el desarrollo de esta fuerza a las directrices del Líder mártir de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Según Mohebi, Jamenei alentó al personal joven, impulsó la producción nacional y orientó el fortalecimiento de las capacidades misilísticas de Irán.

Estas declaraciones se producen después de que el actual Líder de la Revolución Islámica, Seyed Moytaba Jamenei, ordenara, durante una reunión con altos mandos militares, actualizar el banco de objetivos para incluir distintos tipos de activos materiales e inmateriales de Estados Unidos e Israel que se encuentren al alcance de las Fuerzas Armadas iraníes. El sábado, también resaltó que “toda amenaza, independientemente de su nivel o naturaleza, deberá recibir una respuesta inmediata y eficaz, sin limitaciones geográficas”.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos, junto con Israel, lanzó su segunda guerra impuesta contra Irán, ante lo cual las fuerzas iraníes atacaron objetivos israelíes en los territorios ocupados, así como bases estadounidenses en la región. El pasado junio, Irán y EE.UU. firmaron un memorando de entendimiento (MdE) con el fin de reducir las tensiones, pero EE.UU. violó dicho acuerdo de diversas formas, incluidos ataques contra el sur del territorio iraní. En respuesta, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y el Ejército de Irán reanudaron ataques de represalia con misiles y drones contra las posiciones de EE.UU. en la región.