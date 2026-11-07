11 mártires y 20 heridos en un ataque aéreo de Arabia Saudí contra zonas residenciales de Saná

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Tras los ataques aéreos de Arabia Saudí contra viviendas y zonas residenciales del distrito de Bani Hashish, al este de Saná, capital de Yemen, al menos 11 personas murieron como mártires y otras 20 resultaron heridas.
Los aviones saudíes bombardearon el sábado varias viviendas y zonas residenciales en la aldea de Al-Shariyah, en el distrito de Bani Hashish.
Muhammad Hamid, director de la Oficina de Salud del distrito de Bani Hashish, declaró a la cadena Al-Masirah que, según las cifras preliminares, el balance de víctimas de estos ataques asciende a 11 mártires y 20 heridos. Las labores de búsqueda y rescate de las víctimas atrapadas bajo los escombros continúan.
Según este informe, durante los bombardeos aéreos cinco viviendas fueron destruidas por completo mientras sus habitantes se encontraban en el interior de los edificios.
Los aviones saudíes, en el marco de la continuación de sus ataques, atacaron directamente en dos ocasiones a los equipos de socorro y a los rescatistas que se habían desplazado al lugar para salvar a los heridos y trasladarlos al hospital.
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