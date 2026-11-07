Victoria histórica de un shií en Estados Unidos: Amir Makled se convierte en el primer musulmán en la Junta de Regentes de la Universidad de Míchigan

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Amir Makled, abogado de derechos civiles de origen libanés residente en la ciudad de Dearborn, fue elegido miembro de la Junta de Regentes de la Universidad de Míchigan en las elecciones del 3 de noviembre en el estado estadounidense de Míchigan, y llegó a este órgano como el primer musulmán de su historia. Makled, junto con Paul Brown, actual regente y candidato del Partido Demócrata, se adjudicó los dos escaños en disputa en estos comicios, mientras que los candidatos republicanos, Michael Schostak y Lena Epstein, quedaron fuera de la Junta de Regentes.

Paul Brown, con el 27,2 % de los votos, y Amir Makled, con el 25,5 %, ocuparon los dos primeros puestos. La elección de Makled reviste especial importancia porque es la primera vez que un musulmán accede a la Junta de Regentes de esta universidad, una cuestión que ya había planteado en una entrevista con el periódico «Arab American News», en el marco de la necesidad de que los árabes y los musulmanes estadounidenses estén presentes en la estructura de toma de decisiones de la universidad.

Makled, que dirige el bufete de abogados «Hall Makled» en Dearborn, ejerce en áreas como los litigios por derechos civiles, los daños personales y la defensa penal. Obtuvo su licenciatura en Finanzas en 2009 en la Universidad de Míchigan-Dearborn y su título en Derecho en 2012 en la Universidad Estatal de Wayne. La defensa jurídica de estudiantes que apoyan a Palestina figura también entre los antecedentes que contribuyeron a dar forma a su campaña electoral. Makled sostenía que ganar casos judiciales, por sí solo, no basta para resolver las disputas sobre las políticas universitarias y las medidas disciplinarias contra los estudiantes, y que formar parte de la Junta de Regentes brinda la posibilidad de participar directamente en las decisiones relacionadas con estas cuestiones.

Cabe señalar que los miembros de la Junta de Regentes de la Universidad de Míchigan son elegidos por voto directo de los ciudadanos del estado y que su mandato dura ocho años, de modo que en cada ciclo electoral alterno se someten a votación dos escaños. Esta junta desempeña un papel en las decisiones importantes de la universidad, entre ellas la fijación de las matrículas, la aprobación de contratos de gran envergadura, el nombramiento de altos directivos y la supervisión del sistema sanitario «Michigan Medicine». La elección de Makled se produce en un momento en que el costo de la educación superior, la libertad de expresión y la rendición de cuentas de las universidades figuran entre los asuntos debatidos en el estado de Míchigan; por ello, la presencia del primer miembro musulmán en esta junta puede propiciar una mayor participación de un representante de la comunidad musulmana en las decisiones que afectan a estudiantes, empleados y pacientes.