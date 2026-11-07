Pensador estadounidense: Europa se prepara para un mundo posestadounidense

Según un informe del sábado de IRNA, Robert Pape, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Chicago y analista de relaciones internacionales, señalando que todavía se plantean debates políticos sobre la supervivencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dijo: “Lo que convertía a la OTAN en lo que conocíamos era el Artículo Cinco del Tratado del Atlántico Norte. Según este artículo, en caso de ataque a uno de los miembros y su activación, un comandante estadounidense asume el mando de todas las fuerzas de la OTAN”.

“Este mecanismo significa que los estadounidenses tienen el mando de las fuerzas de Reino Unido, Alemania y Francia, e incluso deciden sobre el uso de las armas nucleares británicas. Pero después de la guerra de Irán, considero improbable que otro país europeo acepte tal arreglo”, añadió.

Refiriéndose a las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre los acontecimientos regionales, Pape dijo: “Trump ha anunciado que Washington no quiere introducir sus buques de guerra en el Golfo Pérsico y prefiere desplegarlos en el mar de Omán; pero, en cambio, quiere la presencia de buques de países europeos en el Golfo Pérsico”.

Señalando que Europa ha sufrido consecuencias en esta guerra en cuya configuración no ha tenido ningún papel, este analista añadió: “Los europeos pagan el costo más alto, mientras que no han tenido ningún papel en esta guerra, no se ha consultado con ellos al respecto y todavía nadie los toma muy en serio. Por otro lado, la capacidad militar de Europa para participar en tales conflictos es limitada”.

“Si ustedes piensan que Estados Unidos se ha enfrentado a una fuerte presión y desgaste en esta guerra, probablemente las fuerzas europeas también se enfrentarán a la misma situación si entran en la guerra. Por lo tanto, me sorprendería mucho si Europa decidiera intervenir ampliamente en la guerra contra Irán”, añadió.