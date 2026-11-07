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Alemania

Alemania: No tenemos posibilidad de enviar más sistemas Patriot a Ucrania

7 noviembre 2026 - 18:27
Código de noticia: 1887583
fuente: irna
Alemania: No tenemos posibilidad de enviar más sistemas Patriot a Ucrania

El ministro de Defensa de Alemania, al anunciar la incapacidad de Berlín para enviar más sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania, advirtió que la entrega de equipos adicionales podría crear brechas serias en la capacidad defensiva de ese país.

Citando a la agencia TASS, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró en conversación con el grupo mediático Funke que Berlín ya no puede poner sistemas de defensa aérea Patriot a disposición de Ucrania, ya que esta medida conlleva el riesgo de crear brechas serias en la propia capacidad defensiva de Alemania.

“El suministro de armamento, especialmente de sistemas Patriot, se ha vuelto difícil. Alemania ha puesto hasta ahora a disposición de Ucrania varios sistemas de este tipo y un gran número de misiles guiados para ellos”, dijo Pistorius.

“En las condiciones actuales no tenemos posibilidad de enviar más equipos. Todo lo que entreguemos ahora no podrá ser reemplazado durante un tiempo, y este asunto crea brechas en nuestra capacidad defensiva que no podemos aceptar”, añadió.

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