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Ayatolá Sheij Isa Qasim

El juicio contra los ulemas de Bahréin el 8 de noviembre es injusto /La responsabilidad por la salud de los ulemas recae sobre toda la nación bahreiní

7 noviembre 2026 - 18:31
Código de noticia: 1887587
fuente: Abna24
El juicio contra los ulemas de Bahréin el 8 de noviembre es injusto /La responsabilidad por la salud de los ulemas recae sobre toda la nación bahreiní

El Ayatolá Sheij Isa Qasim, uno de los ulemas más destacados de Bahréin, condenó en un comunicado el juicio contra los ulemas del país previsto para el 8 de noviembre y lo calificó de injusto. Responsabilizó a toda la nación bahreiní de la salud de estos ulemas y exigió al gobierno que ponga fin a su persistente alejamiento del camino de la justicia.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ayatolá Sheij Isa Qasim, uno de los ulemas de Bahréin, en un comunicado emitido el viernes 6 de noviembre de 2026, advirtió al gobierno sobre las consecuencias de continuar con el juicio contra los ulemas bahreiníes y responsabilizó a toda la nación bahreiní de la salud de estos.

El portal informativo Mirat al-Bahréin informó de que el Ayatolá Qasim, en dicho comunicado, condenó el juicio contra los ulemas de Bahréin, que se celebrará el 8 de noviembre, y lo calificó de juicio injusto, basado en acusaciones conspirativas y fabricadas.

Subrayó que apoyar a los ulemas es un deber para todos los hijos de la nación bahreiní, y que los ulemas, que siempre han estado junto al pueblo y han defendido sus derechos, su dignidad y su libertad, merecen hoy una postura popular y leal, acorde con su papel y con sus sacrificios.

El Ayatolá Qasim señaló que los ulemas objeto del juicio, en particular el Sheij Mohamed Sanqur, el Sheij Ali al-Saddi y el Sheij Mahmud al-Ali, se cuentan entre las élites científicas más destacadas. Junto con otro grupo de ulemas y estudiantes de ciencias religiosas, desempeñan un papel fundamental en la preservación de la religión, el servicio a la sociedad y la defensa de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.

Subrayó que el gobierno se enfrenta el 8 de noviembre a una prueba clara: o se inclina por la justicia, respeta la equidad hacia los ulemas y reconoce su papel nacional y social, o continúa con su proceder alejado de la justicia y asume las consecuencias de la opresión y del atentado contra la dignidad y la salud de los ulemas.

En un mensaje directo al pueblo de Bahréin, el Ayatolá Qasim le pidió que asuma plenamente la responsabilidad de defender a los ulemas y que continúe el seguimiento serio de su salud, su dignidad y su posición, sin detenerse ni flaquear y por todos los medios legítimos y racionales disponibles.

Al mismo tiempo, recalcó que debe preservarse la calma y la pacificidad, el camino que el movimiento popular adoptó desde el principio y sobre el cual se sigue insistiendo.

Al concluir su comunicado, el Ayatolá Qasim subrayó que los ulemas han sido leales al pueblo y que el pueblo debe permanecer leal a ellos, sin abandonarlos frente al juicio ni a sus posibles consecuencias.

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