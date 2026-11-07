El juicio contra los ulemas de Bahréin el 8 de noviembre es injusto /La responsabilidad por la salud de los ulemas recae sobre toda la nación bahreiní

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ayatolá Sheij Isa Qasim, uno de los ulemas de Bahréin, en un comunicado emitido el viernes 6 de noviembre de 2026, advirtió al gobierno sobre las consecuencias de continuar con el juicio contra los ulemas bahreiníes y responsabilizó a toda la nación bahreiní de la salud de estos.

El portal informativo Mirat al-Bahréin informó de que el Ayatolá Qasim, en dicho comunicado, condenó el juicio contra los ulemas de Bahréin, que se celebrará el 8 de noviembre, y lo calificó de juicio injusto, basado en acusaciones conspirativas y fabricadas.

Subrayó que apoyar a los ulemas es un deber para todos los hijos de la nación bahreiní, y que los ulemas, que siempre han estado junto al pueblo y han defendido sus derechos, su dignidad y su libertad, merecen hoy una postura popular y leal, acorde con su papel y con sus sacrificios.

El Ayatolá Qasim señaló que los ulemas objeto del juicio, en particular el Sheij Mohamed Sanqur, el Sheij Ali al-Saddi y el Sheij Mahmud al-Ali, se cuentan entre las élites científicas más destacadas. Junto con otro grupo de ulemas y estudiantes de ciencias religiosas, desempeñan un papel fundamental en la preservación de la religión, el servicio a la sociedad y la defensa de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.

Subrayó que el gobierno se enfrenta el 8 de noviembre a una prueba clara: o se inclina por la justicia, respeta la equidad hacia los ulemas y reconoce su papel nacional y social, o continúa con su proceder alejado de la justicia y asume las consecuencias de la opresión y del atentado contra la dignidad y la salud de los ulemas.

En un mensaje directo al pueblo de Bahréin, el Ayatolá Qasim le pidió que asuma plenamente la responsabilidad de defender a los ulemas y que continúe el seguimiento serio de su salud, su dignidad y su posición, sin detenerse ni flaquear y por todos los medios legítimos y racionales disponibles.

Al mismo tiempo, recalcó que debe preservarse la calma y la pacificidad, el camino que el movimiento popular adoptó desde el principio y sobre el cual se sigue insistiendo.

Al concluir su comunicado, el Ayatolá Qasim subrayó que los ulemas han sido leales al pueblo y que el pueblo debe permanecer leal a ellos, sin abandonarlos frente al juicio ni a sus posibles consecuencias.