Los sionistas cierran a los musulmanes el Santuario Ibrahimi (la paz sea con él) de Hebrón

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según la agencia de noticias WAFA, medios locales informaron de que, a raíz de esta medida militar, se ha prohibido la entrada de los fieles musulmanes al Santuario.

Estas fuentes señalaron que, de forma simultánea a estos movimientos, miles de colonos sionistas están accediendo a los patios de este lugar sagrado con el inicio de las festividades judías.

Mutaz Abu Sneineh, director del sagrado Santuario Ibrahimi, declaró a la Agencia Anadolu que las autoridades israelíes han cerrado temporalmente este lugar sagrado a los fieles musulmanes con el pretexto de la celebración de las festividades judías y lo han puesto a disposición de los colonos.