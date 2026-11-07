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Los sionistas cierran a los musulmanes el Santuario Ibrahimi (la paz sea con él) de Hebrón

7 noviembre 2026 - 18:42
Código de noticia: 1887599
fuente: Abna24
Los sionistas cierran a los musulmanes el Santuario Ibrahimi (la paz sea con él) de Hebrón

Las autoridades del régimen ocupante sionista cerraron ayer, viernes, por completo el sagrado Santuario Ibrahimi de la ciudad de Hebrón, en un acto de agresión.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según la agencia de noticias WAFA, medios locales informaron de que, a raíz de esta medida militar, se ha prohibido la entrada de los fieles musulmanes al Santuario.

Estas fuentes señalaron que, de forma simultánea a estos movimientos, miles de colonos sionistas están accediendo a los patios de este lugar sagrado con el inicio de las festividades judías.

Mutaz Abu Sneineh, director del sagrado Santuario Ibrahimi, declaró a la Agencia Anadolu que las autoridades israelíes han cerrado temporalmente este lugar sagrado a los fieles musulmanes con el pretexto de la celebración de las festividades judías y lo han puesto a disposición de los colonos.

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