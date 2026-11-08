En declaraciones ofrecidas en un acto de precampaña en Tarragona, el también candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales de España del 29 de noviembre, aseguró el sábado preservar la soberanía política de España ante la influencia de la ultraderecha internacional.

“España se gobernará desde España y no desde Washington, Tel-Aviv, Buenos Aires ni Moscú”, señaló y enfatizó que “no será el patio de atrás de la internacional ultraderechista” .

Sánchez culpó a la ultraderecha de encender la llama de las guerras, la inflación, el encarecimiento del coste de la vida, el odio y las mentiras.

Al respecto, puso de relieve su rechazo a la guerra de agresión contra Irán y al genocidio en Gaza, defendiendo el reconocimiento del Estado palestino.

Asimismo, reiteró su oposición a elevar el gasto militar hasta el 5 % del producto interior bruto (PIB), argumentando que ello comprometería los recursos destinados a políticas sociales.

En este sentido, Sánchez resaltó que su ejecutivo dejó claro al presidente estadounidense, Donald Trump y a los “señores de la guerra” que su prioridad era seguir invirtiendo en educación, sanidad, atención a la dependencia y pensiones.

Tras llamar al pueblo a mantener una participación amplia y socialista en las elecciones y evitar una victoria de PP y Vox, el presidente del gobierno español aseguró que la ola de la ultraderecha se deshará el 29 de noviembre en España, tal y como ocurrió en EE.UU. y Brasil, en referencia a la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato en EE.UU. y la victoria del presidente izquierdista Lula da Silva en las presidenciales de Brasil.

“Vimos lo que pasó en Brasil y hace unos días en Estados Unidos. Si España resistió y avanzó durante lo peor de la ola de ultraderecha, el 29 de noviembre no daremos un paso atrás. Daremos un paso adelante para derrotar a la ultraderecha y también a la derecha aquí”, recalcó.

El titular español también cuestionó las recientes alegaciones del presidente argentino, Javier Milei, quien vinculó el socialismo con el fascismo. “No permitiremos que él defina el socialismo”, reaccionó al respecto el líder socialista de España.

Las próximas elecciones generales de España se celebrarán en un escenario de fuerte polarización entre las principales fuerzas políticas. En anteriores procesos electorales, Sánchez ha denunciado la desinformación y las estrategias de la derecha para deslegitimar a su gobierno, mientras que las relaciones entre el PSOE y el Partido Popular (PP) han estado marcadas por profundas discrepancias sobre la política nacional y el rumbo de España. Esta confrontación política se enmarca también en el debate sobre el papel de Madrid en la política exterior europea y sus relaciones con Estados Unidos.