El clérigo Seyed Mostafa Mortazavi explicó al margen del acto que el encuentro se celebró coincidiendo con los días de luto por Fátima Zahra y contó con la presencia de estudiantes de primero a sexto grado de primaria de Minab. El objetivo principal, señaló, es promover la cultura fatimí, familiarizar a las nuevas generaciones con la personalidad y la conducta de Fátima Zahra y mantener viva la memoria de los estudiantes mártires de la escuela Shayareh Tayebeh.

Durante la ceremonia, los alumnos rindieron homenaje a los mártires en el cementerio de Minab y renovaron su compromiso con los ideales de los caídos, en un ambiente de duelo y espiritualidad.