El juez de Garantías de Delitos Económicos de Paraguay, Humberto Otazú, ha emitido la prisión preventiva al considerar que existe peligro de fuga de Peña, quien fue detenido el jueves.

Previamente, el Congreso destituyó a Peña por los hechos punibles de presunta lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio tras la disolución por problemas de insolvencia de Ueno, un banco con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.

La fiscal adjunta de Delitos Económicos Nancy Salomón ha confirmado que Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank, una entidad con cuyo grupo empresarial Peña “habría mantenido una relación económica y corporativa previa”.

La caída de Peña se centra en sus vínculos con Ueno Bank, que creció rápidamente tras captar más de 800 millones de dólares en fondos públicos. Los legisladores cuestionan su participación en la sociedad matriz del banco, el nombramiento de un antiguo directivo al frente del Banco Central y la supuesta superación de los límites legales para los depósitos de fondos públicos de pensiones.

La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La medida de intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía.

En paralelo, el hasta el viernes vicepresidente Pedro Alliana, del Partido Colorado al igual que Peña, comenzó este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.