Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, declaró en un comunicado de prensa que la reciente ola de frío ha provocado la inundación y los daños en más de 70.000 tiendas de campaña de desplazados, barrios residenciales y edificios agrietados. Esto ocurre mientras el régimen sionista continúa impidiendo la entrada de suministros de ayuda urgentes, encabezados por las caravanas, los materiales de reparación, los equipos de calefacción y los equipos de socorro y rescate.

El movimiento Hamás consideró a la «Junta de Paz» y a su director ejecutivo, Nickolay Mladenov, responsables directos de la agudización del sufrimiento de cientos de miles de desplazados.

Este movimiento subrayó que el silencio de estos ante las violaciones sionistas proporciona una cobertura para la continuación de estas agresiones y de los crímenes colectivos contra el pueblo palestino.

Este movimiento pidió a los mediadores y garantes del acuerdo que, mediante una presión real, obliguen al régimen sionista a cumplir íntegramente sus compromisos. Asimismo, deben garantizar el flujo inmediato de ayuda y suministros de socorro y no obstaculizar la entrada del Comité Nacional en la Franja de Gaza.

Hamás también pidió a la comunidad internacional y a los países árabes e islámicos que tomen medidas inmediatas para romper el asedio y salvar a Gaza de las consecuencias de la guerra de genocidio y del asedio continuo.