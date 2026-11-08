La justicia en el matadero de Al Jalifa: juicio masivo contra ulemas shiíes con el respaldo de EE. UU. al régimen de Baréin

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Mientras la justicia de Baréin se dispone a dictar hoy, domingo 8 de noviembre, sentencia contra decenas de ulemas y clérigos shiíes, la advertencia del Sheij Isa Qasem, líder espiritual de los shiíes bareiníes, y las protestas de las organizaciones de derechos humanos han sacado a la luz nuevas dimensiones de las medidas de seguridad que el régimen de Al Jalifa aplica contra la comunidad shií del país. Se trata de un régimen que cuenta con el amplio respaldo militar y de seguridad de Washington.

Según se había anunciado, el Alto Tribunal Penal de Baréin emitirá hoy, domingo 8 de noviembre de 2026, las sentencias del caso de 69 acusados, entre ellos 60 ulemas y clérigos shiíes. El juicio ha provocado la protesta de los organismos de derechos humanos por las acusaciones de tortura, confesiones forzadas y vulneración de los derechos de los acusados.

De los 69 acusados, 56 permanecen detenidos y otros 13 clérigos son juzgados en rebeldía. Al mismo tiempo, crece el temor a que se dicten penas severas contra estas figuras religiosas.

De la actividad religiosa a la acusación de subversión: el montaje de causas contra los ulemas shiíes

La justicia de Baréin sostiene que los acusados formaron un grupo terrorista con el objetivo de derrocar el sistema político y que utilizaron las mezquitas y las reuniones religiosas para difundir el pensamiento de la Wilayat al-Faqih (Tutela del Jurista Islámico).

Las familias y los abogados de los acusados, sin embargo, rechazan los cargos y acusan al régimen de Baréin de tratar como una amenaza para la seguridad las actividades religiosas y de reprimir a los clérigos shiíes.

Advertencia del Sheij Isa Qasem: no dejen solos a los ulemas de Baréin

El Ayatolá Sheij Isa Qasem, líder espiritual de los shiíes de Baréin, advirtió en un comunicado, difundido en vísperas del juicio, contra el trato que reciben los ulemas shiíes y subrayó la necesidad de que el pueblo respalde sus derechos y su dignidad.

Al referirse al papel social y religioso de los clérigos detenidos, pidió una defensa pacífica y legal de los ulemas y alertó de las consecuencias de mantener unos juicios basados en acusaciones fabricadas y en la injusticia.

El respaldo de EE. UU. a Al Jalifa: la contradicción de las proclamas de Washington sobre derechos humanos

El juicio masivo contra los clérigos bareiníes se celebra en un momento en que el régimen de Al Jalifa mantiene estrechas relaciones militares y de seguridad con Estados Unidos, y en que Baréin acoge la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en la región.

Los críticos de las políticas de Washington sostienen que el apoyo constante de EE. UU. al régimen de Baréin, junto con sus proclamas en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, demuestra un doble rasero en la política exterior estadounidense.

Este respaldo estratégico continúa mientras numerosos informes de derechos humanos denuncian la restricción de las libertades religiosas, la detención de clérigos y las medidas de seguridad contra los opositores del régimen de Baréin.

Protesta de 20 organizaciones de derechos humanos: alerta por el endurecimiento de la represión contra los shiíes

Veinte organizaciones de derechos humanos internacionales y regionales, entre ellas Human Rights Watch y la Organización Mundial contra la Tortura, han protestado en un comunicado conjunto por el desarrollo del proceso contra los ulemas bareiníes y han exigido una investigación independiente de las denuncias de tortura y confesiones forzadas.

Estas organizaciones también han advertido del uso de las leyes antiterroristas para limitar las actividades religiosas y la libertad de expresión.

Entretanto, los grupos de oposición bareiníes responsabilizan al régimen de Al Jalifa de las posibles consecuencias de este juicio y piden que los organismos internacionales intervengan para garantizar los derechos de los acusados.

Ahora, el caso de decenas de ulemas shiíes bareiníes vuelve a poner en entredicho, como ya ocurrió en el pasado, el historial de derechos humanos del régimen de Al Jalifa y la responsabilidad política de sus valedores internacionales, en especial Estados Unidos. Es un caso que muestra la continuidad de las medidas de seguridad contra las demandas religiosas y políticas de la comunidad shií.