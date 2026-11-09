Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ayatolá Ramazani, secretario general de la Asamblea Mundial de Ahlulbayt (PB), al inicio de su clase de estudios superiores (Durs al-Kharij) de hoy, al referirse al juicio de los ulemas de Baréin y Kuwait, consideró estas medidas una violación flagrante de las normas y reglas internacionales.

Al aludir a la privación de la nacionalidad y a la expulsión de algunos ciudadanos de países árabes, afirmó: «Según las leyes internacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos, privar de la nacionalidad a un ciudadano y expulsarlo de su propia tierra no es en modo alguno aceptable ni admisible. Pero, dado que el poder ha caído en manos de gobernantes tiránicos, ignorantes y dependientes, hacen esto y dictan sentencias injustas que son una vergüenza para la condición de musulmán y para la humanidad».

Al referirse a la personalidad del erudito Sheij Ma’touq, el Ayatolá Ramazani dijo: «Es un erudito religioso cuya única preocupación es la revitalización de las enseñanzas de Ahlulbayt (PB). Imparte clases de estudios superiores, se han publicado libros suyos y ha prestado numerosos servicios en Kuwait. Los shiíes de Kuwait lo han aceptado como líder y él desempeña un papel de liderazgo entre los shiíes de Kuwait. Es una personalidad ética, cortés, observante de la ley islámica y humilde».

Añadió: «Contra un erudito así dictan una sentencia de muerte. Vayan y vean qué ha hecho en toda su vida: ¿qué ha hecho aparte de enseñar y propagar la religión? Su delito es únicamente haberse alzado frente a la opresión y la tiranía y haber protestado contra los crímenes que hoy ocurren en el mundo. ¿Es justa esta sentencia? ¿Sobre qué justicia, y sobre qué aleya y qué narración, se ha dictado? ¿Qué delito ha cometido este erudito?».

El Ayatolá Ramazani afirmó con rotundidad: «¿Acaso hoy, en el diccionario de algunos gobernantes de la región, el apoyo al oprimido se considera un delito? ¿No dijeron acaso: «كونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً»? ¿Se considera un valor aprobar la opresión del opresor y un delito apoyar al oprimido? Todo se ha puesto al revés».

Al referirse a Baréin, dijo: «Las autoridades de Baréin se consideran musulmanas, pero han convertido su tierra en una base de la incredulidad. Hoy los líderes de la incredulidad atacan, agreden, hacen mártires a nuestros niños, martirizan a nuestros científicos y comandantes, y han martirizado a la más grande personalidad del mundo islámico, el mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él)».

El Ayatolá Ramazani subrayó: «Cuando estas bases reciben respuesta, dicen: ¿por qué atacaron a un país islámico? ¿Dónde atacamos a un país islámico? Atacamos las bases desde las que los líderes de la incredulidad hacían blanco en un país islámico y en los niños, y nos defendimos. Todas nuestras operaciones han sido defensivas».

Al referirse a los ulemas de Baréin, dijo: «A algunos de estos eruditos los conozco de cerca. Son personalidades destacadas, muytahids y predicadores baréiníes, cuya preocupación es la propagación y la interpretación de la religión, y hoy están siendo juzgados».

El Ayatolá Ramazani añadió: «Tras el martirio del Imam mártir, en Kuwait y Baréin algunas personas escribieron en sus teléfonos móviles «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ». Tomaron solo eso como pretexto y detuvieron a muchos ulemas y a gente común que había expresado su dolor por la más grande personalidad del mundo islámico, y los torturaron en prisión».

Afirmó: «Hoy están juzgando a más de 60 de estos ulemas. ¿Cuál es su delito? Su delito es propagar la religión, enfrentarse a la opresión y actuar conforme a las aleyas y las narraciones. Por supuesto, la historia siempre ha sido así, y ellos deben pagar un precio, y lo han pagado».

El Ayatolá Ramazani recalcó: «El silencio en este momento no es realmente lícito. Si guardamos silencio, todo esto caerá también sobre los demás, y entonces dirán: ¿por qué no nos defendieron? Si ustedes defienden, también los defenderán a ustedes. Por eso, todos debemos cumplir con nuestro deber».

Concluyó diciendo: «Si Dios quiere, que Dios devuelva a los criminales el castigo que merecen, y que todo esto sea el preámbulo de la aparición de Hazrat Wali al-Asr (PB) y de ver un mundo sin pobreza, injusticia ni discriminación; un mundo que pruebe el sabor de la justicia».