Rami Abdu, presidente del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, exigió la retirada del respaldo político a la ‘Junta de Paz’ y el fin de su mandato, citando su fracaso en lograr un alto el fuego y mejorar las deterioradas condiciones humanitarias en la Franja de Gaza.

Abdu afirmó que el invierno en Gaza y las tiendas inundadas evidencian los fracasos de la ‘Junta de Paz’, establecida bajo la presidencia de Donald Trump y señaló que, a pesar de haber transcurrido más de un año desde el alto el fuego, la población civil sigue soportando duras condiciones a la intemperie, mientras que quienes supervisan la administración de la Franja gozan de privilegios sin ofrecer soluciones reales a su sufrimiento.

La situación humanitaria continúa deteriorándose. Las intensas lluvias y las inundaciones han agravado las condiciones de cientos de miles de palestinos desplazados. Según estimaciones de organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza, alrededor de 70 000 tiendas de campaña han quedado inundadas o dañadas, mientras numerosas familias carecen de refugios adecuados y de medios básicos para protegerse de las inclemencias meteorológicas.

Las organizaciones humanitarias han advertido de graves consecuencias sanitarias y medioambientales por la mezcla del agua de lluvia con las aguas residuales. Asimismo, los daños generalizados que han sufrido los edificios durante los ataques y bombardeos elevan el riesgo de derrumbe de las estructuras afectadas.

Ante esta situación, las organizaciones reclaman la reapertura de los pasos fronterizos y la entrada urgente de módulos prefabricados, tiendas de campaña, equipos de alojamiento y maquinaria pesada para las labores de asistencia.

Estas necesidades coinciden con la continuidad de las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y materiales para refugios, lo que agrava el desplazamiento y dificulta que la población afectada pueda acceder a alojamientos seguros.

Al mismo tiempo, aumentan los llamamientos internacionales para que las partes que respaldan el acuerdo asuman sus responsabilidades y adopten medidas para proteger a la población civil y mejorar las condiciones humanitarias en Gaza.

La Junta de Paz fue propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, en octubre de 2025 como parte de su plan para poner fin a la guerra en Gaza, y recibió el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2803, aprobada en noviembre de ese año. Presidido por Trump, el organismo debía supervisar la administración provisional de la Franja, coordinar la ayuda internacional y movilizar fondos para la reconstrucción.

La transferencia de la gestión cotidiana a un comité de expertos palestinos sigue condicionada por desacuerdos sobre el desarme de HAMAS, la retirada de las tropas israelíes, el despliegue de una fuerza internacional y la reconstrucción. Mientras tanto, pese a su compromiso de respetar el alto el fuego y levantar el bloqueo, Israel mantiene restricciones, la ocupación y los bombardeos.

Según el balance del Ministerio de Sanidad de Gaza, desde el inicio de la ofensiva israelí contra el enclave costero palestino, el 7 de octubre de 2023, se han contabilizado 74 640 muertos y 175 947 heridos.