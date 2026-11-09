Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En la terminología de las ciencias del hadiz (tradiciones y relatos atribuidos al Profeta y a los Imames), el título de «muhaddith» (transmisor de hadices) se aplica, por lo general, a quienes se han dedicado a aprender, memorizar, transmitir y relatar los hadices. Sin embargo, en ciertos usos de la cultura narrativa islámica, en particular en las narraciones de los primeros siglos de la hégira, este vocablo adquirió también otro sentido y pasó a designar a aquellas personas que, sin poseer el rango de la profecía, eran interlocutores de los ángeles.

En este contexto, algunas fuentes narrativas shiíes y de Ahl al-Sunna (los sunníes) han transmitido relatos sobre la comunicación de los ángeles con personas distintas de los profetas divinos. Esta comunicación ha sido descrita bajo diversas formas, como el diálogo directo, la inspiración (ilqa) y la revelación espiritual (mukashafa), tanto en estado de sueño como de vigilia.

El tema del diálogo de los ángeles con seres humanos que no son profetas no se limita a las fuentes islámicas; también en los textos sagrados de otras religiones monoteístas se observan indicios de ello. Entre otros, en algunas secciones del Antiguo Testamento, en particular en el «Libro del Génesis», se relatan comunicaciones de los ángeles con ciertas figuras religiosas.

Asimismo, en la tradición cristiana existen relatos sobre la aparición de ángeles y la transmisión de mensajes divinos a diversas personas. En muchos de estos relatos, la comunicación de los ángeles con el ser humano posee una función orientadora, de buena nueva o de esclarecimiento; un aspecto que, por el tipo de función, comparte rasgos comunes con algunas enseñanzas angelológicas de la tradición islámica.

Uno de los ejemplos más destacados de esta comunicación en el Antiguo Testamento es el relato del diálogo del ángel del Señor con Agar, madre de Ismael (P), en el «Libro del Génesis». En este relato, el ángel, al anunciarle el nacimiento de Ismael (P), le comunica la multiplicación de su descendencia: «He aquí que estás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael» (Génesis 16:11). Asimismo, en otra parte de este mismo diálogo, se dirige a Agar con estas palabras: «Multiplicaré en gran manera tu descendencia, de modo que por su multitud no podrá ser contada» (Génesis 16:10).

En consecuencia, el relato del diálogo del ángel con Agar en el Libro del Génesis puede considerarse una de las evidencias textuales a favor de la posibilidad de comunicación de los ángeles con seres humanos no profetas en la tradición religiosa judía.

Este relato, junto con ejemplos similares en las fuentes islámicas y cristianas, demuestra la presencia del concepto de comunicación de los ángeles con el ser humano en las distintas tradiciones de las religiones monoteístas; si bien la interpretación de la naturaleza, la manera y las implicaciones teológicas de dicha comunicación requiere, en cada tradición religiosa, un estudio independiente y la atención a los fundamentos doctrinales e interpretativos de esa misma tradición.

Un ejemplo coránico del diálogo de los ángeles con personalidades que no se cuentan entre los profetas divinos aparece en la historia de Sara, la honorable esposa de Abraham (P), en los versículos 69 a 73 de la sagrada sura Hud:

«وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ،قَالَتْ یَا وَیْلَتَیٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِی شَیْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ، قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ».

Asimismo, la historia de María se menciona en los versículos 42 y 45 de la sagrada sura Al Imran y en los versículos 17 a 22 de la sagrada sura Maryam (P).

En las fuentes de Ahl al-Sunna, además de aceptarse la posibilidad del diálogo con los ángeles, se han relatado informes de diálogo, de haber oído la voz de los ángeles o de haberles estrechado la mano, para personalidades como el primer califa, en el libro «Kitab al-Masahif» de Sijistani, y el segundo califa, en el libro «Fath al-Bari bi-sharh Sahih al-Bujari», obra de Ibn Hayar al-Asqalani; así como para Imrán ibn Husáin, en el libro «Al-Tabaqat al-Kubra», obra de al-Basri al-Zuhri.

Sobre esta base, cabe afirmar que el diálogo con los ángeles, por parte de personalidades que no son reconocidas como profetas divinos, es un asunto aceptado en las religiones monoteístas y en las fuentes de Ahl al-Sunna.

En la siguiente parte de este escrito se examinarán las narraciones shiíes sobre el diálogo de los Imames infalibles (P), en particular de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), con los ángeles.

Sayyid Ali Asghar Hosseini / Agencia de Noticias ABNA