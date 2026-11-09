Tres detenidos tras izar unos activistas una bandera palestina frente al Parlamento alemán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Unos activistas sustituyeron el domingo una bandera alemana por una bandera palestina frente al Parlamento en Berlín, en protesta por el apoyo del Gobierno a Israel y por su silencio ante los crímenes de guerra en Gaza.

La Policía de Berlín detuvo a tres activistas en el lugar y abrió una investigación bajo sospecha de insultar al Estado y a sus símbolos, informó la Agencia Anadolu, que citó a la Policía berlinesa.

El grupo, Pacíficamente contra el Genocidio, explicó que la acción buscaba mostrar su solidaridad con los palestinos y condenar la inacción de los políticos alemanes frente al genocidio y las graves violaciones de los derechos humanos.

En un comunicado, un miembro del grupo identificado únicamente como Aaron acusó a los gobiernos de todo el mundo de no representar a sus pueblos, al guardar silencio ante el genocidio, permitirlo o apoyarlo.

«Sin importar en qué lugar del mundo se cometa un genocidio, nos afecta a todos», afirmó Aaron. «No debemos eludir nuestra responsabilidad de detener los crímenes de lesa humanidad».

Aaron invocó la promesa de «nunca más» y se preguntó qué significado tiene si se permite que tales crímenes se repitan.

«¿Qué significa el derecho internacional si los gobiernos no lo respetan? ¿Cuánto valen los derechos humanos si no se aplican a todos?», dijo.

El grupo también anunció nuevas protestas contra la política de Alemania hacia Israel y contra el continuo suministro de armas. Exhortó al fabricante de armamento Rheinmetall a detener todas sus entregas a Israel y a cerrar su planta en Berlín.

Pacíficamente contra el Genocidio se define a sí mismo como un movimiento alemán de resistencia civil que recurre a protestas no violentas, sentadas y bloqueos para oponerse al apoyo militar y a las exportaciones de armas, así como a lo que, según sostiene, constituye la complicidad de Alemania en la guerra en Gaza y en el conjunto de Oriente Medio.

La protesta del domingo no fue el primer incidente en el que se mostró apoyo a los palestinos dentro del Parlamento alemán.

En junio del año pasado, a la diputada del partido La Izquierda (Die Linke) Cansın Köktürk se le ordenó abandonar el pleno por llevar una camiseta con la palabra «Palestina», que la presidencia del Parlamento consideró una declaración política, según informó Euronews.

Köktürk criticó posteriormente la decisión en una publicación en X, y contrapuso su expulsión a la continuidad de los suministros de armas de Alemania a Israel.

«La señora Klöckner me pide que abandone el pleno porque mi camiseta dice “Palestina”», escribió. «Todos ustedes han fracasado estrepitosamente».