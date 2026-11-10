El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, destacó el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario de Argentina, Javier Milei, así como sus aliados derechistas en otras partes del mundo, buscan convertir a su país en una “colonia” dirigida fuera de Madrid.

“Volvemos a lo mismo Milei, [ex premier de Hungría Viktor] Orban, [excandidato brasileño a la Presidencia, Flávio] Bolsonaro, Trump... pertenecen a lo mismo. Todos quieren convertir a España en su colonia”, subrayó Sánchez en una entrevista concedida a Javier Ruiz en el canal La Séptima.

Asimismo, insistió en que su país no va a ser gobernado “desde ninguna capital que no sea Madrid”.



Sánchez hizo estas declaraciones en medio de las críticas que, en las últimas semanas, han surgido desde los partidos españoles contra la gestión de su Gobierno, en vísperas de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

El sábado, Sánchez, que es candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales puso de relieve que no permitiría que este país se convirtiera en el patio trasero de la ultraderecha internacional.

En los comicios del 29 de noviembre en España, se disputarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 209 de los 267 escaños del Senado

En anteriores procesos electorales, Sánchez ha denunciado la desinformación y las estrategias de la derecha para deslegitimar a su gobierno, mientras que las relaciones entre el PSOE y el Partido Popular (PP) han estado marcadas por profundas discrepancias sobre la política nacional y el rumbo de España. Esta confrontación política se enmarca también en el debate sobre el papel de Madrid en la política exterior europea y sus relaciones con Estados Unidos.