Movimientos sociales califican de “nefasto” el primer año de gestión de Rodrigo Paz y denuncian persecución política, que atribuyen al sometimiento del Gobierno a Washington, al FMI y al “Escudo de las Américas”.

Según Ipsos CIESMORI, la desaprobación de Paz alcanza el 59 %, impulsada por la corrupción, la mala gestión, el mal manejo de la economía y el encarecimiento de la canasta familiar.

Analistas sostienen que esa cifra queda corta, que el rechazo popular es visible y que a él se suman opositores como Samuel Doria Medina, quien calificó el primer año de “decepcionante”.

Dirigentes sociales señalan que el estado de excepción busca silenciar las demandas del pueblo, mientras crecen las voces que exigen la renuncia de Paz.

A un año de gobierno, crisis económica y denuncias de corrupción que salpican el entorno de Paz, marchas, manifestaciones, huelgas de hambre y protestas, movimientos sociales califican de “nefasta” la gestión, advirtiendo que, si no hay soluciones, el presidente debe “dar un paso al costado”.

Sdenka Saavedra, La Paz