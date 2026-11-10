Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ejército del régimen sionista exhibe ante la opinión pública imágenes de lo que denomina escondites de armamento en el sur del Líbano, escondites cuyo hallazgo pretende atribuirse. Sin embargo, según los medios hebreos, el panorama general de la evolución de los acontecimientos en el sur del Líbano es más complejo y más preocupante de lo que reflejan los comunicados oficiales del ejército del régimen sionista.

Fracaso del ejército del régimen sionista a la hora de frenar la reconstrucción de la capacidad militar de Hezbolá

Según el diario libanés «Al-Akhbar», el Canal 12 de la televisión del régimen sionista ha declarado que la realidad sobre el terreno no se pone debidamente en conocimiento de la opinión pública de dicho régimen, en especial de los habitantes de las zonas septentrionales de los territorios ocupados.

Esta cadena señala que, mientras el régimen sionista continúa difundiendo imágenes en vídeo del hallazgo de fusiles Kaláshnikov y depósitos de municiones —todos ellos antiguos y vestigios de la guerra anterior—, Hezbolá sigue reconstruyendo con éxito, a gran escala, sus infraestructuras y sus capacidades militares. Se trata de un proceso que el ejército del régimen sionista no ha logrado impedir prácticamente de ningún modo.

Retirada del ejército israelí y arsenales sin descubrir en el sur del Líbano

Según informa esta cadena hebrea, la pregunta fundamental que el ejército del régimen sionista es incapaz de responder no es cuántas armas se descubren en cada operación de limpieza, sino qué está ocurriendo fuera del radio de acción de las fuerzas militares sionistas. En última instancia, el ejército del régimen sionista se retirará y, sin duda, existen muchos arsenales de este tipo que jamás serán descubiertos.

El Canal 12 de la televisión del régimen sionista considera que la brecha entre la imagen que se ofrece a la opinión pública de dicho régimen y la realidad más amplia de la evolución de los acontecimientos en el Líbano evidencia la necesidad de revisar la importancia de los logros del régimen sionista, y plantea la cuestión de si la amenaza se ha alejado realmente de las fronteras septentrionales de ese régimen.

Esta cadena subraya, además, que todos estos acontecimientos se producen en un contexto en el que los logros tácticos del ejército del régimen sionista se utilizan para tapar la ausencia de una estrategia definida.

Fadlalá: la Resistencia y el ejército libanés son garantes de la liberación y la estabilidad del país

Al mismo tiempo que se producen estos acontecimientos, «Hasan Fadlalá», miembro del Bloque Lealtad a la Resistencia en el Parlamento del Líbano, destacó que es posible expulsar del sur del Líbano al régimen sionista ocupante.

Afirmó: «Apoyándonos en la Resistencia, en el entendimiento interno y en la ecuación regional que se está consolidando en la región, es posible expulsar a los ocupantes sionistas del sur del Líbano».

Fadlalá añadió: «Expulsaremos a los ocupantes de nuestra tierra y de nuestro querido sur, aunque la Resistencia permanezca sola en el campo de batalla».

Asimismo, subrayó que los dos factores de poder y cohesión en los que se puede confiar para liberar la tierra y proteger el país son la Resistencia y el ejército libanés, y que por eso asistimos a esta campaña de incitación contra ambas instituciones.

Crítica a la apuesta política por el respaldo de EE. UU. y por las presiones del régimen sionista

El miembro del Bloque Lealtad a la Resistencia, al referirse a las posturas de Washington y a la evolución política en Estados Unidos, afirmó: «No albergamos esperanza alguna en un cambio de postura de la Administración estadounidense, ni contamos tampoco con cambios en la estructura del régimen enemigo, porque, cuando se trata de nuestros asuntos y nuestros derechos, la postura de todos ellos es la misma».

Prosiguió: «Pero quienes en el Líbano apostaron por la Administración de Trump y por el secretario de Estado de EE. UU., y llegaron tan lejos en sus opciones políticas —tanto en el acuerdo marco como en el fomento de las presiones y sanciones estadounidenses y de la guerra del régimen sionista—, son precisamente aquellos cuyas apuestas han fracasado».

Fadlalá señaló al mismo tiempo: «Esto no significa que no se haya producido ningún cambio de peso que afecte al Líbano y a la región. Las elecciones estadounidenses fueron un voto contra la guerra y, si la Administración de Trump hubiera triunfado en la guerra contra Irán, los resultados habrían sido distintos».

Subrayó que esta cuestión, por sí misma, refleja un cambio en la ecuación que Irán establecerá en la región.

Fadlalá concluyó diciendo: «Es natural que el Líbano también se vea afectado por lo ocurrido, pues este país no está aislado ni separado de la evolución de los acontecimientos en la región».