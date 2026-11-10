Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

La Fiscalía de Paraguay allanó el domingo la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino. El operativo se realizó en el marco de la investigación por el colapso del Ueno Bank, crisis que provocó la destitución y detención del exmandatario.

La propiedad, valorada en alrededor de dos millones de dólares, fue construida con préstamos otorgados por el propio Ueno Bank. Según los documentos del caso, en mayo de 2024 Peña recibió dos créditos simultáneos por un total superior a 3.500 millones de guaraníes. Las cuotas mensuales ascendían a cerca de 38.000 dólares, una cifra equivalente a seis veces su salario como presidente.

Durante el registro, los fiscales Cristian Benítez, Silvia González y Elena Fiore hallaron una pared falsa que ocultaba una habitación acorazada y una bóveda. El sistema de seguridad es de nivel 7 y de origen israelí. Para abrirlo se requieren al menos cuatro mecanismos simultáneos: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave numérica y llaves tipo multilock.

Los investigadores lograron abrir la primera puerta, pero no pudieron superar la segunda barrera, protegida por el sistema biométrico de fabricación israelí. El fiscal Cristian Benítez informó que la Fiscalía analiza distintas alternativas, entre ellas una detonación controlada, la asistencia de especialistas y la posibilidad de trasladar a la ex primera dama Leticia Ocampos o a otros familiares para comprobar si su iris está autorizado en el sistema.

En paralelo se realizó otro allanamiento en una propiedad vinculada a Peña en el barrio Mbocayaty de Asunción. Además, minutos antes de que la comitiva fiscal ingresara a la sede de Ueno Casa de Bolsa, el personal del lugar intentó destruir documentos relacionados con el expresidente. Los papeles habían sido impresos esa misma mañana y luego rotos y arrojados a la basura. Los fiscales se dedicaron a reunir y reconstruir los fragmentos.

Santiago Peña permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. La mansión quedó precintada y bajo custodia mientras la Fiscalía busca los medios técnicos adecuados para acceder al interior de la bóveda.