El texto del comunicado del Director de los Seminarios Islámicos de la República Islámica de Irán es el siguiente:

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (Surah Al-Ma’idah / 8)

"Mientras que la justicia ha sido la misión principal de los profetas de Dios, las recientes acciones del gobierno de Baréin no son solo injusticia, sino un claro ejemplo de ‘agresión contra los derechos fundamentales’ y un ‘ataque directo a los pilares de la guía de la Ummah’. Consideramos estas acciones no como un error político, sino como una política represiva intencionada cuyo objetivo es debilitar la posición de la religión y el Islam.

La emisión de sentencias judiciales el 8 de febrero de 2026 contra más de 60 élites, profesores de alto rango y destacados directores de los seminarios islámicos, fijando la fecha del 17 de Aban de 1405 para la ejecución de estas sentencias injustas, constituye una conspiración abierta para confrontar los símbolos científicos y religiosos de los chiíes. Estos juicios simulados, que carecen de cualquier validez religiosa o legitimidad legal, son meramente instrumentos violentos para ejercer presión política y violar la libertad religiosa.

En representación de los grandes ulemas, profesores, estudiantes y eruditos de los seminarios islámicos, se enfatiza lo siguiente:

Primero: Advertencia seria al gobierno de Baréin

Advertimos al gobierno de Baréin que el camino actual conduce al aislamiento y a la pérdida de credibilidad internacional. Violar los derechos de los eruditos y confrontar la religión y la fe atenta contra la estabilidad y la seguridad de las sociedades islámicas. Cualquier expansión de estas medidas tendrá consecuencias políticas y sociales graves para el gobierno de Baréin, las cuales podrían salirse de control.

Segundo: Revelar el papel de los enemigos que siembran la discordia

Consideramos estas acciones como parte de los planes siniestros y organizados de los enemigos del Islam y de la humanidad, especialmente Estados Unidos y el régimen sionista. Estos regímenes hegemónicos, al diseñar crisis religiosas en el corazón de los países islámicos, buscan crear división y debilitar la autoridad de la Ummah del Profeta del Islam (Paz sea con él). Toda la Ummah islámica, sus élites y sus centros científicos deben hacer frente a tales provocaciones de corrupción y discordia.

Tercero: Defensa de los eruditos del Islam y del querido pueblo de Baréin

La defensa de los intelectuales, élites y destacados eruditos de Baréin, así como el apoyo al pueblo oprimido y resistente de ese país, es un deber de todos, y los seminarios islámicos cumplirán con sus responsabilidades en este campo.

Finalmente:

Se enfatiza que no retrocederemos en ningún camino para apoyar y defender los derechos del pueblo de Baréin y de nuestros grandes eruditos jóvenes, y el seguimiento de este caso continuará a través de todas las vías legales, internacionales y ante las grandes autoridades islámicas. Si la justicia no se establece en tribunales injustos, se establecerá sin duda en el terreno de la historia y ante Dios, y las naciones obtendrán sus derechos, libertad y dignidad."

وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ

(Y no hay victoria sino de parte de Dios, el Poderoso, el Sabio)

Alireza Arafi