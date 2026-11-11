Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Esta medida responde a la decisión adoptada en marzo por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, de incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en la lista de organizaciones terroristas; una decisión tomada con el argumento de que el Cuerpo respalda a Hezbolá del Líbano y de su vinculación con las dos explosiones de 1992 y 1994 en Buenos Aires.

Teherán calificó esta medida del Gobierno argentino de hostil y declaró que dicho Gobierno será responsable de las consecuencias de su decisión.

Esta tensión persiste mientras el Gobierno de Milei, desde su llegada al poder en diciembre de 2023, ha establecido estrechas relaciones con Estados Unidos y el régimen de Israel, y ha respaldado los ataques conjuntos de ambos contra Irán.