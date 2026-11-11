Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló su visita a Colombia programada para los días 20 y 21 de noviembre, una decisión que también afecta la gira diplomática que tenía prevista por otros países de América Latina, entre ellos Argentina y Chile.

La información fue confirmada por fuentes consultadas por medios locales, que señalaron que el funcionario estadounidense suspendió por completo su recorrido regional. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una comunicación oficial que detalle los motivos de la cancelación ni ha indicado si el viaje será reprogramado.

La decisión se produce después de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano sufrió un importante revés y perdió el control del Congreso frente a los demócratas. Según reportes, el resultado ha generado discusiones internas y un replanteamiento de las prioridades políticas de la administración de Donald Trump.

La visita a Colombia había generado atención porque podía derivar en una reunión de alto nivel con el presidente Abelardo de la Espriella. En la agenda bilateral se contemplaban temas de seguridad y defensa, intercambio de inteligencia, lucha contra el narcotráfico, la situación en Venezuela, aranceles, inversiones y cooperación en sectores estratégicos como energía, tecnología e infraestructura.

La gira también incluía escalas en Argentina, donde Vance tenía previsto reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, y en Chile. Fuentes citadas por medios argentinos indicaron que el viaje quedó suspendido por el momento debido a la situación política interna en Washington, aunque no se descarta que pueda reactivarse en los próximos meses. “Lo más probable es que el viaje resucite dentro de algunos meses, pero no hay fecha”, señaló una de las fuentes.

En el caso de Colombia, la cancelación deja en suspenso el encuentro previsto y también genera incertidumbre sobre la posible participación del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien enfrentaba intentos de juicio político tras el resultado electoral. Mientras tanto, otros funcionarios estadounidenses de alto rango continúan con visitas al país, como el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, quien llegó a Bogotá para reuniones con autoridades militares colombianas.

Aunque la suspensión representa un cambio en la agenda diplomática, no existen por ahora indicios oficiales de que se interprete como un deterioro de las relaciones bilaterales. Temas como seguridad, comercio e inversión siguen siendo de interés mutuo, y la atención se centra ahora en los próximos anuncios de Washington y en la posibilidad de fijar una nueva fecha para los encuentros.