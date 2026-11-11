“Ahora recurren a la ‘madre de todas las bombas’ para intentar imponer la diplomacia mediante amenazas. No es una contradicción, sino una vergüenza. ¿Quién amenaza la paz y la seguridad mundiales”, ha escrito el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de X.

El mandatario iraní ha recordado que Estados Unidos justificó la guerra contra Irán alegando que buscaba impedir que el país adquiriera armas nucleares.

Asimismo, ha señalado que Washington utilizó por primera vez el misil PrSM en Lamerd, en la provincia de Fars, estableciendo un contraste entre sus acciones militares y sus argumentos sobre la cuestión nuclear.

El 28 de febrero, en el primer día de la guerra de agresión iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Washington atacó un concurrido recinto deportivo en Lamerd con un misil de ataque de precisión (PrSM), causando la muerte de 21 jóvenes que se encontraban en el lugar.

El presidente iraní ha declarado este miércoles, antes de partir hacia Turquía para participar en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que la cumbre constituye una oportunidad adecuada para dialogar con los líderes de distintos países y exponer las posiciones de la República Islámica de Irán sobre los efectos destructivos de la guerra y las agresiones contra el medio ambiente.

Asimismo, ha señalado que en esta cumbre se abordarán las acciones de Estados Unidos e Israel en la destrucción del medio ambiente.