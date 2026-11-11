Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): A veces, en el bullicio de los múltiples papeles de la vida, a muchas madres les asalta esta pregunta fundamental: «¿Soy una madre lo bastante buena?». En un mundo que nos bombardea desde todas partes con imágenes idealizadas e impecables de la maternidad, la frontera entre el esfuerzo por alcanzar la perfección y el agotamiento psíquico es sumamente tenue. Responder a esta inquietud no solo contribuye a la serenidad interior de las madres, sino que también determina la salud mental y la autoconfianza de la próxima generación.

En esta conversación escuchamos a la señora Maedeh Pourgholi, psicóloga y psicoterapeuta, para analizar las diferencias clave entre los dos conceptos de «madre perfecta» y «madre suficientemente buena».

Uno de los términos más importantes y fundamentales de la psicología es precisamente este debate entre la madre suficientemente buena y la madre perfecta, que en cierto modo puede decirse que marca la frontera entre el bienestar psicológico y el agotamiento. Examinemos las diferencias entre ambas:

Características de la «madre perfecta» (la madre perfeccionista e idealista)

La madre perfecta es, en definitiva, una madre desgastante. Es decir, una madre que intenta actuar conforme a una imagen mental impecable, una imagen que con frecuencia imponen los medios de comunicación o la sociedad: que «la buena madre es aquella que pone todo su tiempo a disposición de su hijo, se entrega por completo al servicio de sus hijos y de la familia, y responde de inmediato y con prontitud a todos los deseos de los niños».

Resultado de este enfoque: la madre quiere tener siempre hijos de conducta intachable, una casa siempre limpia y ordenada, y comportamientos sumamente idealizados. La conducta de los niños se convierte en un «escaparate».

Control extremo: la madre corrige constantemente a los niños, los reprende, los controla y procura que no cometan error alguno bajo ninguna circunstancia. Las numerosas recomendaciones antes de ir de visita o de recibir invitados, y el énfasis excesivo en el orden, suponen exigir a niños que están en la edad del error y del aprendizaje las expectativas propias de un adulto sumamente cortés.

Consecuencia: este control provoca que los niños crezcan sin autoconfianza y con ansiedad, y que la propia madre, por el esfuerzo excesivo de ser siempre buena, se convierta en una persona agotada y fatigada. La madre perfecta piensa que no debe equivocarse, flaquear ni fallar delante de su hijo.

Características de la «madre suficientemente buena»

Por el contrario, en lugar de esforzarse por ser siempre impecable, la madre suficientemente buena procura ser realista en la gestión de los asuntos de la vida y enseñar a su hijo que «equivocarse es una parte natural de nuestra vida, siempre que se repare».

Reparar la relación en lugar de ser impecable:

La madre suficientemente buena sabe, y así lo transmite, que equivocarse es una parte natural de la relación. Es decir, si en algún momento pierde los estribos, se enfada, grita o muestra una conducta desagradable, cuando se calma se acerca y explica: «Estaba cansada, me sentí agobiada y alcé la voz; te pido disculpas de verdad, intentaré que no vuelva a ocurrir».

Con ello enseña a su hijo la responsabilidad y la regulación emocional.

Presencia de calidad en lugar de cantidad desgastante:

La madre perfecta piensa que debe estar las 24 horas completamente al servicio de su hijo, jugar con él, y que el niño no debe tener tiempo libre ni aburrirse. En cambio, la madre suficientemente buena sabe que «la calidad de la presencia de la madre junto al niño» es mucho más importante que largas horas llenas de cansancio. En lugar de pasar todo el día junto al niño con la atención puesta en el teléfono, en el trabajo o en el cansancio, crea momentos dorados y de calidad (por ejemplo, media hora sin teléfono, jugando y conversando con el niño con plena concentración). Como resultado, el niño comprende que tiene su propia parte afectiva y la madre tiene también sus propios momentos.

Conclusión

La madre suficientemente buena da al niño la oportunidad de experimentar y puede dedicar también un tiempo a sí misma; esto no significa ser una mala madre. Ser una madre perfecta solo regala a la madre una psique agotada, que ya no puede ofrecer una presencia de alta calidad. En cambio, la madre suficientemente buena enseña a los niños el «amor verdadero», los «límites sanos» y la «aceptación de la propia madre y de sus necesidades», y crea en el hogar un ambiente psicológico más sereno, de modo que los niños crezcan en un entorno más seguro y sean guiados y educados mejor en el camino de la salud mental.

Samira Golkar / Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA)