Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una narración del Mensajero de Dios (PB), recogida también en la carta 31 de Nahj al-Balagha, se emplea una expresión que, hace mil cuatrocientos años, presentaba una imagen completamente distinta de la mujer: «اَلمَراَةُ رَیحانَةٌ وَ لَیسَت بِقَهرَمانَة»; la mujer es una flor, no una administradora.

Esta breve frase fue pronunciada en una época en la que muchas civilizaciones consideraban a la mujer un ser inferior. Con esta sola expresión, el Profeta (PB) trazó un criterio humano y generoso para el trato con la esposa: en el hogar, la mujer es una flor a la que hay que cuidar, no una fuerza de trabajo a la que se le deban reclamar una a una sus tareas.

Este era el matiz sutil del comportamiento del Profeta (PB) con sus esposas. Recomendaba a Anyasha, su esclavo, que tratase con suavidad a los «cristales» (1), una delicada metáfora para designar a las mujeres de la caravana. Aquel comportamiento no fue solo un consejo moral pasajero; era una concepción ontológica de la mujer.

El Profeta (PB) no consideraba las labores del hogar un deber innato de la mujer, y decía: si se descuida, pásalo por alto; si está cansada, muéstrale cariño; y si hace algo contrario a tu deseo, hazle entender con tu mirada, no con tus gritos. Esto es lo que hoy algunos llaman «habilidad comunicativa», pero el Profeta (PB) lo mostró en la práctica siglos atrás.

El vínculo de esta mirada con la palabra del Líder mártir de la Revolución se forma en un punto dorado: la interpretación de la condición de «rayhana» de la mujer.

El Ayatolá mártir Sayyid Alí Jamenei, en unas declaraciones claras, tomó esta misma narración como base y dijo: «El Profeta, según la narración, dijo: “اَلمَراَةُ رَیحانَةٌ وَ لَیسَت بِقَهرَمانَة”... “Rayhana” significa flor; la mujer en el hogar es una flor. No es la administradora de la casa a quien uno pueda decirle: ¿por qué no hiciste esto?, ¿por qué no hiciste aquello?, ¿por qué la casa no está limpia? Rayhana; es una flor. A la flor hay que cuidarla, hay que protegerla; y ella, a su vez, te hará partícipe de su color, de su aroma, de sus cualidades». (2)

Y en otro lugar, extendió esta mirada hasta lo más hondo de la familia: «La mujer es el aire que llena el ambiente de la familia; es decir, así como ustedes respiran en el espacio, y si no hubiera aire la respiración sería imposible, la mujer es así; la mujer de la familia es como la respiración en este espacio». Esta expresión es exactamente la continuación de aquella misma mirada del Profeta (PB): la mujer no es una «heroína» ni una administradora forzosa, sino el elemento que da vida al hogar. Al aire nadie lo «contrata»; el aire se respira y se aprecia su valor.

Desde esta perspectiva, el Líder mártir de la Revolución ha enumerado el «cariño» como el derecho más importante de la mujer en el hogar: «En el hogar, el derecho más importante que tiene la señora de la casa, la mujer del hogar, es el “cariño”... Se ha transmitido una narración según la cual los hombres deben decir a sus mujeres: te quiero; es decir, deben expresarlo explícitamente».

Este énfasis en la «expresión explícita» del cariño es un puente hacia esa Sira (conducta del Profeta Muhammad (PB)) que mantuvo con sus esposas: no ocultaba el cariño en el corazón, sino que lo hacía manifiesto en el comportamiento y en la palabra. El Líder mártir de la Revolución ha considerado también la «ausencia de violencia» como otro gran derecho de la mujer en el hogar; precisamente lo que el Profeta (PB) enseñó a Anyasha con su recomendación de «suavidad con los cristales» y de «hacer entender con la mirada, no con el grito».

¿Cuál es el resultado de este vínculo?

Cuando situamos la narración de la condición de «rayhana» de la mujer junto a la palabra del Líder de la Revolución sobre la mujer como «aire» y sobre el «derecho al cariño», se forma una imagen coherente: en el hogar, la mujer no es una empleada sin derechos ni un ser que no necesite cariño.

Ella es una flor, es el aire, y el cariño es su derecho. El hombre que acepta esta mirada ya no pregunta a su esposa «¿por qué se retrasó la comida?» o «¿por qué no me plancharon la camisa?»; pregunta «¿estás cansada?» y, si lo está, se arremanga él mismo. Esta es la diferencia entre la «heroína» y la «rayhana»; una diferencia que el Profeta (PB) mostró en el seno de una sociedad de ignorancia preislámica y que hoy el Líder de la Revolución vuelve a exponer en un lenguaje claro para la nueva generación.

Lo que se dice en las publicaciones de Instagram sobre el «lenguaje del amor» y la «comunicación sin violencia» tenía sus raíces, siglos atrás, en la Sira (conducta del Profeta Muhammad (PB)) y en las narraciones de la Gente de la Casa (Ahlul Bayt) (PB).

La mirada del Líder de la Revolución es un puente entre aquel antiguo tesoro y la necesidad actual; un puente que muestra que la religión no solo tiene palabra para la mezquita y la oración, sino también para la cocina y los demás rincones del hogar; una palabra de la naturaleza de la dignidad, el cariño y la suavidad.

Zahra Salehifar, activista mediática