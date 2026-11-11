Pensadores musulmanes en Londres subrayan la necesidad de combatir intelectualmente el antiislamismo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La primera Conferencia «Musulmán Pensante» (Thinking Muslim Conference 2026) se celebró en Londres con la presencia de un grupo de pensadores, activistas sociales y personalidades religiosas de diversos países. Los participantes en este encuentro analizaron los desafíos intelectuales y políticos que enfrenta la umma islámica, las vías para hacer frente a la injusticia y la manera de reforzar las actividades intelectuales y sociales de los musulmanes.

Entre los ejes abordados en el encuentro figuran cómo lograr que los debates en línea tengan mayor influencia, las vías para generar cambios significativos en la sociedad y los métodos para hacer frente a la injusticia.

Críticas y presiones antiislámicas contra la conferencia

La celebración de este evento topó con la oposición de algunas figuras y corrientes antiislámicas del Reino Unido. Nick Timothy, diputado del Partido Conservador por la circunscripción de West Suffolk, alegó en una carta dirigida a la ministra del Interior británica que existían vínculos extremistas entre algunos participantes y ponentes de la conferencia, y pidió que se investigara el evento, se revisaran los visados de los ponentes extranjeros y se abordara lo que calificó de preocupaciones de seguridad.

Timothy también expresó, en un mensaje en la red social X, su preocupación por la presencia de algunos ponentes en la conferencia, aludiendo a declaraciones que se les atribuyen. Por su parte, los organizadores rechazaron la descripción que el diputado conservador hizo del evento y consideraron controvertidas las acusaciones formuladas por él. Y ello pese a que Timothy ya había sido criticado con anterioridad por sus posiciones y declaraciones sobre el islam y los musulmanes británicos, entre ellas su oposición a la definición oficial de islamofobia y su descripción de las oraciones colectivas de los musulmanes como «un acto de dominación».

Los activistas musulmanes subrayan la necesidad de romper el clima de intimidación

En otra sesión de la conferencia, se prestó atención al aumento de la islamofobia y al fortalecimiento de la extrema derecha en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Los activistas presentes en el encuentro hablaron de los esfuerzos de algunas corrientes antiislámicas por restringir las actividades islámicas e impedir que los musulmanes ejerzan su derecho a la libertad de expresión. Moazzam Begg, activista de la organización CAGE International, aludiendo a su experiencia de dos décadas de actividad contra las leyes antiterroristas que, según dijo, afectan principalmente a los musulmanes, afirmó que el ambiente de la comunidad musulmana ha cambiado con respecto al pasado y que el miedo a etiquetas como extremismo y terrorismo ya no impide su presencia generalizada en los ámbitos social y político. Consideró signos de esta transformación la actividad de los musulmanes en apoyo a Palestina, así como su participación en acciones humanitarias y en actividades mediáticas en países como Siria y Afganistán.

Hasan Spiker, filósofo y escritor británico-estadounidense, subrayó también la necesidad de combatir intelectualmente la expansión del antiislamismo y consideró que el enfoque de la predicación basado en la argumentación y el diálogo intelectual es una vía para hacer frente a esta corriente. Opinaba que los musulmanes deben mostrar a la sociedad británica que el islam es un camino transformador y universal, y que todos los seres humanos pueden beneficiarse de sus enseñanzas. Spiker, aludiendo asimismo a las tendencias cristianas tradicionalistas en la sociedad británica, describió parte de estos cambios como fruto de la envidia hacia el islam.

Paul Williams, activista del ámbito de la predicación islámica y presentador del canal de YouTube «Blogging Theology», expresó también, aludiendo a la expansión de la extrema derecha, su esperanza en la existencia de capacidad de resistencia frente a esta corriente. Subrayando que los musulmanes no están solos en este camino, dijo que personas y grupos ajenos a la comunidad islámica también apoyan los derechos de los musulmanes y los de todos los seres humanos, y que no hay que perder la esperanza. Expresó su deseo de que este apoyo se extienda también en el Reino Unido y otros países europeos.