Los trabajadores españoles han iniciado este miércoles una huelga general de 24 horas para protestar contra la crisis de vivienda y el aumento del coste de los alquileres. La huelga se ha desarrollado pese a las condiciones meteorológicas adversas y las alertas por fuertes lluvias en distintas zonas del país, con concentraciones y protestas en varios centros industriales y económicos.

Según la agencia Reuters, se trata de la primera huelga general en 14 años que cuenta con el respaldo conjunto de los dos principales sindicatos españoles, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), junto con otras organizaciones sindicales y asociaciones de inquilinos. Los manifestantes exigen aumentos salariales acordes con el coste de la vida y una reforma profunda de las políticas de vivienda.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha declarado al comienzo de la huelga, a medianoche: “No vamos a parar hasta transformar de arriba abajo el modelo de vivienda de este país, para que las casas sean para vivir y no estén al servicio de una minoría rentista”.

Según datos del Banco de España, el país afronta un déficit de alrededor de 750 000 viviendas, una cifra que podría superar el millón de viviendas en 2028. La dificultad de los hogares para acceder a una vivienda en propiedad ha incrementado la demanda de alquiler y agravado la presión sobre el mercado inmobiliario.

De acuerdo con el Consejo de la Juventud de España, el alquiler medio mensual ha alcanzado los 1176 euros, lo que representa aproximadamente el 98,7 % del salario medio mensual de los jóvenes españoles. Estas cifras reflejan las dificultades que afrontan las nuevas generaciones para acceder a una vivienda.

La huelga paraliza sectores clave de la economía española

Pese a las fuertes lluvias y las condiciones meteorológicas adversas, los sindicatos han informado de una elevada participación en la huelga. El seguimiento inicial ha alcanzado el 90 % en los puertos y la industria automovilística, mientras que algunas fábricas, entre ellas la planta de Volkswagen en Navarra y la de Seat en Barcelona, han detenido por completo su actividad.

La participación también ha llegado al 85 % en la industria cárnica, al 82 % en la recogida de los residuos y al 75 % en el sector energético. En cambio, el seguimiento ha sido del 38 % en los servicios sanitarios y sociales y del 35 % en los servicios postales.

Durante la jornada se han registrado tensiones en Mercamadrid, el mayor mercado mayorista de productos frescos de España, situado en Madrid, donde se han concentrado alrededor de mil manifestantes. La sección madrileña de CCOO ha denunciado que la Policía ha utilizado espray de pimienta para dispersar a los manifestantes y ha detenido a una persona. Según el sindicato, otras 13 personas han necesitado asistencia médica.

El portavoz policial ha confirmado una detención, pero no el uso de espray de pimienta. No obstante, ha señalado que los agentes sí emplearon este medio para dispersar otra concentración en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según los informes publicados, al menos 27 personas fueron detenidas durante los incidentes relacionados con la huelga. Las detenciones se produjeron en distintas zonas, entre ellas el País Vasco, La Rioja, Madrid, Alicante, Valencia, Málaga, Almería y Granada.

La huelga se ha celebrado tras semanas de protestas y movilizaciones en España, intensificadas después del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid y su posterior fallecimiento. El malestar social, junto con el rechazo del Parlamento a las medidas gubernamentales para frenar los desahucios de inquilinos y limitar los efectos del encarecimiento de los alquileres, figura entre los factores que han influido en la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

El Gobierno español atribuye buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de los alquileres y la escasez de viviendas a los partidos de derechas, que gobiernan numerosas regiones y municipios del país.