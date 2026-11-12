La visita del director general del ministerio de asuntos militares de Israel, el mayor general Amir Baram, a Rabat, capital de Marruecos, el lunes, ha provocado la reacción de varios partidos políticos, activistas y organizaciones estudiantiles marroquíes. Los manifestantes han exigido el cese de la cooperación militar y de seguridad con el régimen de Tel Aviv, así como la rescisión de los acuerdos bilaterales suscritos con este régimen.

En marruecos, los partidos de la oposición, los activistas civiles, y organizaciones estudiantiles, se han opuesto a la ampliación de las relaciones militares y de seguridad con el régimen sionista e instaron la rescisión de los acuerdos suscritos con este régimen.

En este contexto, el diputado del Partido de la Justicia y el Desarrollo en el Parlamento de Marruecos, Aziz Hanawi, pidió el cese de las actividades del grupo parlamentario de amistad Marruecos-Israel.

También describió la continuidad de las actividades del grupo como incompatible con la postura del pueblo marroquí de apoyar a Palestina y Al-Quds (Jerusalén).

Al referirse a los continuos ataques del régimen israelí contra Gaza, Cisjordania y Al-Quds, Hanawi afirmó que no es aceptable entablar amistad con quienes ocupan tierras ajenas. Asimismo, hizo hincapié en el apoyo de las facciones parlamentarias a los derechos del pueblo palestino.

Oposición a la normalización y a la cooperación militar

El secretario general del Partido de la Justicia y el Desarrollo de Marruecos, Abdelilah Benkirán, recalcó la oposición de su partido a la normalización de las relaciones con Israel. Sin embargo, afirmó que no tenía intención de oponerse a las decisiones estratégicas del gobierno marroquí. Estas declaraciones suscitaron reacciones entre varios investigadores y activistas políticos.

La Iniciativa Marroquí de Apoyo y Solidaridad con Palestina también condenó, mediante un comunicado, la visita del alto cargo israelí y pidió la anulación de los acuerdos firmados con la parte israelí.

Los activistas políticos y juristas han advertido de las consecuencias que la ampliación de las relaciones militares podría tener para la soberanía nacional y la seguridad de Marruecos.

La organización estudiantil Renovación Estudiantil organizó una manifestación de protesta, declarando su oposición a la cooperación cultural y académica con el régimen sionista y exigiendo el fin de todas las formas de cooperación oficial y popular con dicho régimen.

Las protestas se producen en coincidencia con el viaje de Amir Baram a Rabat que tiene el objetivo de ampliar los acuerdos militares y de seguridad entre ambas partes.

Durante la visita, el funcionario sionista fue recibido oficialmente por representantes del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.

Según los informes, las conversaciones entre ambas partes abarcaron temas como la ampliación de la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, el intercambio de experiencias, la compra de tecnología y equipos militares y la creación de una infraestructura conjunta para las industrias de defensa.