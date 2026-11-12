Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los yemeníes resistentes, pese al asedio y a las enormes penurias y desgracias causadas por los brutales ataques saudíes contra la población civil, se mantienen en las últimas semanas firmes frente a los cazas saudíes y estadounidenses. Niños, mujeres y hombres yemeníes, mientras se levantan de entre los escombros, desafían en ese mismo instante a los agresores saudíes con arengas y los incitan al combate.

«Amat al-Malik al-Jashib», miembro de la Oficina de Medios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Expatriados, Saná, expuso, en una nota titulada «Casa de barro frente a torre de cristal: la ecuación de la disuasión y los relatos de resiliencia, de Kahbub al corazón de Riad», la firmeza y la valentía de las mujeres y los hombres yemeníes frente a los brutales crímenes saudíes en Yemen:

Hoy ningún observador de la guerra en Yemen puede dejar de ver la amarga verdad: nos enfrentamos a una etapa decisiva en la que la realidad sobre el terreno ha superado todas las expectativas y ha entrado en una nueva fase, en la que la historia se escribe con la sangre de los nobles y con los misiles de los oprimidos, frente a la agresión criminal saudí, que no es sino un instrumento para ejecutar la agenda estadounidense y sionista, un siervo sumiso ante el Tío Sam y el Trump amarillo.

Durante doce años, la agresión saudí contra este pueblo paciente ha atravesado diversas fases de brutalidad y desconcierto. En todo este tiempo, el enemigo creyó que sus enormes capacidades militares y su arsenal de miles de millones de dólares en misiles y bombas inteligentes podían someter o rendir a esta nación. Sin embargo, el resultado, tras tantos años, ha sacado a la luz una verdad palmaria: un régimen que padece una bancarrota estratégica y moral se enfrenta a un pueblo de pie firme que, con cada golpe, se convence más de su derecho y se muestra más resuelto en sus posiciones.

Las epopeyas legendarias de «Kahbub»... cuando las piedras combatieron junto a los muyahidines

Para comprender los antecedentes de la reciente agresión de Arabia Saudí, es preciso repasar primero las extraordinarias escenas heroicas difundidas por los medios militares de las Fuerzas Armadas de Yemen desde las alturas de las montañas de Kahbub. Allí, los muyahidines, persiguiendo a los mercenarios y al ejército saudí entre colinas y montes, desplegaron un valor deslumbrante, unas escenas que asombraron a amigos y enemigos y que recogieron grandes medios extranjeros y agencias de noticias internacionales, entre ellos medios rusos, estadounidenses y chinos.

Las montañas y los peñascos de Kahbub parecían combatir junto al luchador yemení que defendía su tierra y su honor; como si, de haberles dicho el luchador yemení: «Moveos», se hubieran levantado con él y se hubieran mantenido firmes con su resistencia. El régimen enemigo saudí, ante unas imágenes que registraban la huida de los mercenarios y del ejército saudí y el coraje del luchador yemení con los medios más escasos, quedó atónito y sumido en la desesperanza, y todas sus pretensiones sobre el terreno se esfumaron ante el mundo.

En su intento de encubrir este gran escándalo militar, difundido por todo el planeta, el enemigo saudí recurrió, como de costumbre, a sus tácticas pérfidas y cobardes: falsificar una masacre contra civiles para desviar la atención de los medios internacionales de su humillante derrota en los frentes de combate directo.

La masacre de Bani Hushaysh y Al Waziyah... escenas de una tristeza inconsolable

Así, la traición de los saudíes, tras la masacre en el mercado de «Al Hadra», en la zona de Al Waziyah, en Taiz, se trasladó a la aldea de «Al Sharia», en el distrito de Bani Hushaysh, en la provincia de Saná. Los cazas saudíes bombardearon seis viviendas con sus habitantes dentro, de modo que la sangre de mujeres y niños se mezcló con el polvo. El enemigo no se conformó con ello y reanudó los bombardeos varias veces para destruir las carreteras y atacar ambulancias, equipos de socorro y rescate y periodistas, a fin de impedir que se salvara a las víctimas. Pero lo que el enemigo no logró comprender es que la sangre de los yemeníes no engendra sumisión, sino un volcán de ira.

En Bani Hushaysh, el sentimiento de agravio y de orgullo se mostró en su forma más deslumbrante:

La escena del padre afligido: ese padre paciente, que confía en Dios, estrecha contra su pecho el cuerpo de su hija pequeña, mártir, cuyo cuerpo puro ha quedado hecho pedazos, y la besa con fervor mientras clama, con una pena que infunde orgullo: «¿Por qué pecado fue asesinada esta niña?». Alza la cabeza con honra y se enjuga las lágrimas para decir, con una firmeza que haría estremecerse a las montañas: «¡Oh, Al Saud!, juro con todo mi ser que todos iremos a los frentes... ¡Por Dios, esta sangre no se perderá en vano!».

La escena del niño Yusuf Al Sharia: Yusuf salió de debajo de la tierra y los escombros. No lloró ni se derrumbó, sino que se mantuvo en pie con un orgullo mayor que los años de su vida y, con palabras que resumen la verdad, juró a los agresores: «Si fueran hombres, no vendrían con sus aviones a traicionar a los niños y a las mujeres en sus casas y a esconderse como cobardes... Si fueran hombres, nos enfrentarían en los frentes directos».

Estas son escenas que dejan al descubierto la cobardía del enemigo, un enemigo que evita y rehúye el enfrentamiento directo, en el que sus soldados caerían a los pies de los descalzos, para atacar casas de barro y a civiles inocentes.

Cómo se forjó la ecuación del poder: del lamento al misil

Quien examine la naturaleza de la reacción de los yemeníes comprenderá por completo la fuente de la que las Fuerzas Armadas extraen su fuerza: los misiles yemeníes no se lanzan como meros proyectiles mudos, sino que sus cenizas se afilan con un dolor agudo que ni las montañas podrían soportar. Porque brotan de las lágrimas de las madres afligidas, del llanto de los niños huérfanos, de debajo de los escombros de las casas arrasadas por la traición y de esas miradas encendidas que funden en su interior volcanes de ira que entran en erupción frente al enemigo saudí y sus mercenarios.

Estos son misiles que Dios protege y guía, y que envían este mensaje práctico: las torres de cristal de Riad y los palacios de Al Saud se hallan ahora todos al alcance de los drones y de los misiles. Este pueblo, unido en torno a su liderazgo y a sus fuerzas, no dejará solos a sus hijos para que lloren, sino que llevará la amargura del dolor, la injusticia y la sangre al corazón de la capital de los agresores. Que vean por sí mismos que sus apuestas por someter a Yemen les han hecho perder sus propias apuestas y que este régimen no será capaz de resistirlo, mientras Yemen seguirá, generación tras generación, resistiendo y desafiando al enemigo.

Centro Financiero «Kafd» de Riad: la torre de cristal al alcance de los misiles yemeníes

Ante esta brutalidad y traición saudíes, era indispensable un factor disuasorio para restablecer el equilibrio de poder. El ataque preciso y devastador de las Fuerzas Armadas de Yemen tuvo como blanco el complejo administrativo de Aramco en el Distrito Financiero Rey Abdalá (KAFD), en el corazón de Riad.

El Centro Financiero Internacional Rey Fahd (Kafd), con una superficie de 1,6 millones de metros cuadrados, no es solo un edificio alto: es el corazón palpitante y el nervio económico principal de Riad, y el centro más importante de atracción de empresas, bancos y capitales internacionales (como Tadawul). El organismo regulador del mercado de capitales es un símbolo clave de los objetivos de la «Visión 2030». Alcanzar la sede administrativa de Aramco en este centro estratégico con un misil balístico y con drones de precisión, que penetraron sistemas de defensa de miles de millones de dólares (como Patriot y THAAD), supuso un golpe demoledor y una conmoción para los cimientos de la economía de Arabia Saudí.

El mensaje de esta operación fue claro y directo: escalada contra escalada, casas de barro contra torres de cristal. Si bombardean nuestras casas de barro en Bani Hushaysh y Al Waziyah, entonces sus torres de cristal, sus centros financieros y sus oleoductos, de Riad a Yanbu, quedarán al alcance de nuestros misiles y drones. Las operaciones yemeníes dirigidas contra el petróleo y la economía de Arabia Saudí llegaron a más de 32 operaciones estratégicas que paralizaron el tráfico aéreo internacional, tal como confirmaron diarios internacionales como «The National» y otros, que documentaron la suspensión de los vuelos a Arabia Saudí de decenas de compañías internacionales como (British Airways, Air France, Lufthansa e Indian Airlines).

El enemigo, que pensaba que podía destruir las infraestructuras de Yemen y mantener a su pueblo hambriento, se asombra hoy de que Yemen no haya agachado la cabeza, sino que posea un poder que amenaza sus centros financieros y derriba su trono opresor.

El enemigo saudí... siervo del sionismo y su protector

La verdad de la estrategia saudí es hoy absolutamente evidente: el enemigo saudí no es más que un instrumento para ejecutar los planes estadounidenses y sionistas en la región. Si el régimen de Al Saud tuviera un ápice de dignidad árabe o islámica, los cientos de miles de millones de dólares que gastó en agredir a Yemen y en comprar armas letales se habrían destinado al socorro y a la reconstrucción de Gaza. Gaza es hoy una tierra que se destruye y se muere de hambre, y sus niños perecen de frío, de lluvia y de hambre. Ante los ojos y los oídos de una nación dormida y bajo tiendas hechas jirones, lloran y gimen. Esos miles de millones de dólares habrían podido construir viviendas móviles y salvar de ahogarse a miles de niños y de familias atrapados allí, pero este régimen abandonó al pueblo de Gaza a su suerte para que muriera y, con sus miles de millones de dólares, vino a devastar Yemen y a matar a sus niños.

Este régimen saudí se esfuerza por ser la primera línea de defensa y protección del régimen sionista y por alejar de él el peligro; por ello, su destrucción y la limpieza de la región de su injusticia y su opresión no son solo una exigencia yemení, sino una necesidad para el sosiego de todo el mundo árabe e islámico. Si este régimen, que se desmorona, cae, Israel caerá también de inmediato y se derrumbarán todos sus escudos y sus valedores en la región.

Ni alto el fuego ni rendición... seguimos el camino de Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) y estamos lejos de aceptar la humillación

Con la proximidad del aniversario del natalicio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) (30 de noviembre de 2026), el pueblo de Yemen pone en práctica en su vida los modelos de conducta y de creencia que ha tomado de los Ahlul Bait del Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia).

Esta es la escuela que, desde Kerbala hasta hoy, se ha negado a rendirse y ha entonado la consigna «Jamás aceptaremos la humillación». La historia se repite; los personajes y los papeles son los mismos: los mismos cabecillas de la incredulidad, la opresión y la hipocresía, y quienes siembran la desesperanza en los demás y toman como blanco a la verdad y a su gente, y los mismos oprimidos pacientes que, con una fe firme e inquebrantable, se enfrentan a los opresores.

Desde aquí, el mensaje popular y claro que sale de cada hogar y de cada reunión en Yemen se dirige al Líder de la Revolución y a las Fuerzas Armadas: no hay lugar para altos el fuego endebles ni para una paz fingida con este enemigo saudí traidor.

El pueblo de Yemen reclama una guerra fulminante y un enfrentamiento resuelto, el apoyo total al liderazgo y a las fuerzas de misiles y de drones para castigar a los saudíes, para recuperar todos los derechos y resarcir todos los agravios por la fuerza. Este enemigo ha probado la amargura del dolor en Riad, y lo que viene será más duro y más doloroso, pues un pueblo que lleva en su interior el espíritu de Zahra (la paz sea con ella) y la firmeza de Kerbala no permitirá que la venganza por sus hijos y por la sangre de sus mártires se pierda en vano.

«و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون»

Quienes cometieron injusticia sabrán pronto qué funesto destino les aguarda.