Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La reclamación de Fadak por parte de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) no puede considerarse únicamente una disputa económica por una parcela agrícola. En su esencia, fue una profunda acción político-doctrinal cuyo objetivo era cuestionar el fundamento de legitimidad del gobierno de la época y allanar el camino para que el califato regresara a su lugar verdadero, es decir, a Amir al-Mu’minin (P). Un análisis minucioso de este suceso muestra que la usurpación de Fadak fue el preludio para consolidar la usurpación del califato y que, más tarde, incluso Muawiya reconoció que el califato de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) fue usurpado injustamente.

Fadak: de la donación profética a la usurpación política

Según las fuentes históricas y narrativas, Fadak era una región habitada por judíos que, tras la conquista de Jaybar, se rindió al Profeta (PB) sin combate y mediante un pacto de paz. Conforme a la noble aleya «وَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ», Dios ordenó que se diera a los parientes del Profeta lo que les corresponde. A raíz de esta orden, el Profeta (PB) donó Fadak a la Excelencia Fátima al-Zahra (P) [1]. Esta donación no fue un obsequio personal, sino una designación divina que afianzaba su propiedad para Ahl al-Bayt (P).

Con el fallecimiento del Profeta (PB), el aparato del califato no solo no reconoció esta propiedad, sino que, apoyándose en un hadiz falsificado («Nosotros no dejamos herencia»), confiscó Fadak en beneficio del tesoro público (Bayt al-Mal). Sin embargo, analistas e historiadores ecuánimes, entre ellos Ibn Abi al-Hadid (uno de los eruditos más destacados de los suníes), ven la raíz de esta oposición en otro lugar.

Él relata que, si el califa devolvía Fadak a la Excelencia Fátima (P), al día siguiente ella afirmaría que el califato pertenecía a ʿAlí (P), y esto haría derrumbarse la legitimidad del califa [2]. Por lo tanto, la usurpación de Fadak no fue una medida económica, sino una necesidad política para eliminar al principal rival del califato.

El sermón de Fadak: un tribunal público sobre la legitimidad

La Excelencia Fátima al-Zahra (P), al pronunciar el sermón de Fadak en la mezquita del Profeta (PB), ante los emigrados (Muhayirun) y los auxiliares (Ansar), no buscaba únicamente recuperar una tierra. Argumentando con las aleyas del Corán y con la Sira (conducta) del Profeta (PB), constituyó un tribunal público para juzgar al aparato del califato.

Sus argumentos sobre la propiedad de Fadak (por herencia y por donación) eran, en realidad, el preludio para plantear un debate mucho mayor: si vosotros usurpáis el derecho de una mujer sobre una pequeña parcela, ¿cómo pretendéis ser dignos de dirigir a la comunidad islámica (Umma)? Su propósito era mostrar al pueblo que quienes actúan así frente a una orden explícita del Corán y al testamento del Profeta (PB) carecen de la competencia para administrar la sociedad. Esta reclamación fue un escudo para defender el principio de la Wilaya (autoridad divina) y la Imama (liderazgo divino) [3].

El reconocimiento de Muawiya: un documento sobre la usurpación del califato

Aunque Muawiya ibn Abi Sufyan era en apariencia rival político de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), en una carta que escribió a Muhammad ibn Abi Bakr descorrió el velo de una verdad importante. Escribió con claridad que fueron Abu Bakr y Umar quienes, por primera vez, usurparon el derecho de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) y se le opusieron.

Muawiya continúa: «Si tu padre no hubiera recorrido antes que nosotros este camino (la oposición a ʿAlí), nosotros no habríamos desobedecido al hijo de Abu Talib... Así pues, si este camino es recto, tu padre es su precursor; y si es torcido, tu padre sentó sus cimientos» [4]. Este reconocimiento explícito muestra que incluso el enemigo más acérrimo de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) admitió que su califato fue usurpado injustamente y que los fundadores de esta desviación fueron los dos Sheij (Abu Bakr y Umar). Por lo tanto, la usurpación de Fadak y la usurpación del califato fueron dos caras de una misma moneda, planificadas y ejecutadas de forma simultánea en Saqifa, con la exclusión de Ahl al-Bayt (P) del escenario del poder.

Aleyas relacionadas con este suceso

Aleya 26 de la sura Al-Isra (aleya de Dhi al-Qurba, los parientes cercanos):

«وَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ...»

Traducción: «Y da al pariente su derecho, y (también el derecho) al necesitado y al viajero desamparado...»

Esta aleya es la orden divina más explícita para el cumplimiento del derecho de Ahl al-Bayt (P). Según las narraciones, el ejemplo pleno de «Dhi al-Qurba» en esta aleya era la Excelencia Fátima al-Zahra (P), y Fadak era lo que el Profeta (PB), por orden de Dios, le cedió a ella [5].

Aleya 33 de la sura Al-Ahzab (aleya de la purificación):

«إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»

«Dios solo quiere alejar de vosotros, Ahl al-Bayt, la impureza y el pecado, y purificaros por completo.»

Conexión: esta aleya prueba el rango de infalibilidad (ʿIsma) de Ahl al-Bayt (P). Según fuentes fiables de los suníes, la Excelencia Fátima al-Zahra (P) es uno de los ejemplos más claros de «Ahl al-Bayt». Por lo tanto, su ira y su disgusto no eran solo un sentimiento personal, sino también un criterio para medir la veracidad y la legitimidad del aparato del califato. La ira de Fátima (P) equivale a la ira de Dios, y su desagrado equivale al desagrado divino [6].

Aleyas 6 y 7 de la sura Al-Hashr (el fay’):

«مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَیٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَیٰ...»

«Lo que Dios hizo volver a Su Mensajero de los bienes de los habitantes de esas aldeas pertenece a Dios, al Mensajero y a los parientes (de este)...»

Fadak era uno de los bienes que cayeron en manos del Profeta (PB) sin combate (fay’, bienes obtenidos sin guerra). Esta aleya muestra que tales bienes pertenecen exclusivamente a Dios, al Mensajero y a Dhi al-Qurba, y que la generalidad de los musulmanes no tiene derecho alguno sobre ellos. El argumento del califa de que Fadak es «fay’ de los musulmanes» contradice la claridad de esta aleya, que lo atribuye a «Dhi al-Qurba» [7].

Así pues, la reclamación de Fadak por parte de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) fue una protesta cívica y divina contra un golpe político. Con ello puso en tela de juicio la legitimidad de un gobierno que se había formado sobre la usurpación del derecho de Ahl al-Bayt (P). Así como la usurpación de Fadak era en apariencia un acto jurídico pero en el fondo la preparación para usurpar el califato, la defensa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) era en apariencia la reivindicación de un derecho material pero en realidad la consolidación del principio de la Imama y el desenmascaramiento de los usurpadores. El posterior reconocimiento de Muawiya confirma también esta verdad: la raíz de la desviación en el califato comenzó desde los primeros días, con el apartamiento de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P).

Notas:

[1] Tafsir de ʿAlí ibn Ibrahim al-Qummi, comentario a la aleya 26 de la sura Al-Isra; sobre el episodio de la donación de Fadak por el Profeta (PB) a la Excelencia Fátima al-Zahra (P).

[2] Ibn Abi al-Hadid, Sharh Nahj al-Balagha, vol. 16, p. 284; relato del motivo por el que Abu Bakr rechazó la reclamación de la Excelencia Fátima al-Zahra (P): si Fadak fuera devuelta, al día siguiente se plantearía la reclamación del califato para ʿAlí (P).

[3] El Allama Maylisi, Bihar al-Anwar, vol. 29, pp. 215-220; Al-Ihtijaj de al-Tabarsi, vol. 1, pp. 97-107; texto completo del sermón de Fadak de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) y su argumentación con las aleyas del Corán y la Sira (conducta) del Profeta (PB).

[4] Ibn Qutayba al-Dinawari, Al-Imama wa l-Siyasa, vol. 1, pp. 124-126; carta de Muawiya a Muhammad ibn Abi Bakr y su reconocimiento explícito de que Abu Bakr y Umar fueron los primeros usurpadores del derecho de ʿAlí (P).

[5] Tafsir de ʿAlí ibn Ibrahim al-Qummi, comentario a la aleya 26 de la sura Al-Isra; el ejemplo de «Dhi al-Qurba» y el episodio de Fadak.

[6] Sahih Muslim, Libro de las virtudes de los Compañeros, hadiz 2424; Sahih al-Bujari, Libro de las expediciones (Maghazi), hadiz 4230; hadiz del manto (Kisa) y presentación de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) como uno de los ejemplos de Ahl al-Bayt (P).

[7] Tafsir al-Tabari, vol. 22, pp. 492-494; comentario a las aleyas 6 y 7 de la sura Al-Hashr y la atribución de los bienes del fay’ a Dios, al Mensajero y a Dhi al-Qurba.

[8] Sahih al-Bujari, Libro de las expediciones (Maghazi), hadiz 4240; Sahih Muslim, Libro del Yihad, hadiz 1759; relato del enojo de la Excelencia Fátima (P) con Abu Bakr hasta su fallecimiento y de que no prestó juramento de lealtad al califa.

Firuzeh Deldari (investigadora, activista de medios y del espacio virtual)