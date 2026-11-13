Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Sheij Naim Qassem, secretario general de Hezbolá del Líbano, pidió una vez más a las autoridades de este país que detengan las negociaciones con el enemigo sionista y que dejen de ofrecer concesiones gratuitas. Propuso que, en lugar de aceptar ayudas extranjeras condicionadas, el armamento del Ejército libanés se financie con cargo al presupuesto nacional.

El secretario general de Hezbolá del Líbano afirmó este miércoles, en su discurso con motivo del Día del Mártir, al referirse a la evolución de los acontecimientos en el Líbano y la región, que la agresión del régimen sionista contra el Líbano y la región cuenta con el respaldo total de Estados Unidos y forma parte de un gran y peligroso proyecto.

En respuesta a las declaraciones de quienes consideran que la entrada de la Resistencia en la guerra de apoyo es la causa de los problemas del Líbano, recordó que la raíz principal de la crisis es la ocupación y las continuas agresiones del régimen sionista desde 1948 hasta hoy.

El secretario general de Hezbolá del Líbano subrayó la necesidad de hacer frente a la agresión del régimen sionista y dijo que esta confrontación debe llevarse a cabo con la participación del Ejército, el pueblo, la Resistencia y todos aquellos que, en cualquier punto de la región, tengan la capacidad de portar armas y resistir.

Sheij Naim Qassem, al expresar además su asombro por el enfoque de Estados Unidos, afirmó: «El despótico Estados Unidos busca aliados y obliga a los países, grandes y pequeños, a ponerse a su lado en una coalición para la agresión. Sin embargo, hoy condenan la cooperación de las fuerzas de la Resistencia entre sí».

Subrayó que debe surgir una acción nacional que se manifieste en la cooperación mutua, la defensa del territorio y la protección de la soberanía nacional, y que no se permita que los enemigos se impongan sobre el destino del Líbano.

El Memorando de Entendimiento de Islamabad ayudó a reducir la tensión en el Líbano

En otra parte de su intervención, el secretario general de Hezbolá del Líbano recordó: «La ayuda de Irán nos llegó a través del Memorando de Entendimiento entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que condujo a la reducción de la tensión y a la situación actual».

Asimismo, señaló que la Resistencia ha impedido un mayor avance del régimen sionista y no ha permitido que este logre sus objetivos de consolidar la ocupación y crear nuevos asentamientos.

Sheij Naim Qassem declaró al respecto: «Si no existiera la Resistencia, hoy no oiríamos que la principal exigencia es la retirada del régimen sionista».

En un contexto en el que continúa el debate sobre el armamento de la Resistencia y el monopolio de las armas en manos del Gobierno libanés, Sheij Naim Qassem subrayó que la Resistencia debe permanecer, seguir con su actividad, equiparse, entrar en combate cada vez que la necesidad lo requiera y defender el territorio del Líbano.

Al mismo tiempo, afirmó que el Gobierno libanés debe crear todas las condiciones necesarias para fortalecer al Ejército del país con el fin de hacer frente al régimen sionista, y que también debe apoyar al pueblo para que se formen fuerzas junto al Ejército para enfrentar la ocupación.

Equipar al Ejército libanés es nuestro deber nacional

Dirigiéndose a las autoridades libanesas, el secretario general de Hezbolá dijo: «No acepten ayudas condicionadas. Les dicen abiertamente que ayudarán al Ejército a condición de que mate a su propio pueblo. Esto es una humillación. No queremos ayuda extranjera para el Ejército. El Ejército cuenta con sus propios medios y capacidades, y nosotros debemos ayudarlo con cargo al presupuesto del país. Este es nuestro deber».

A continuación, Sheij Naim Qassem se refirió al reciente comunicado de las embajadas de cinco países, en el que se adopta una postura contra la Resistencia y se pide a los diputados y responsables libaneses que se pongan frente a su propio pueblo.

Se mostró convencido de que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Líbano debía haber convocado a esas embajadas, haberles llamado la atención en primera instancia y haber impedido tales actuaciones.

Al criticar la injerencia de algunos países en los asuntos internos del Líbano, Qassem afirmó: «Algunos representantes de países extranjeros acuden ante el Gobierno libanés, se ponen en contacto con él y exigen el desarme de Hezbolá bajo el título de monopolio de las armas en manos del Estado, pero no dicen una sola palabra sobre la ocupación».

Añadió: «De estos países que apoyan al régimen sionista no esperamos nada bueno. Se ha llegado al punto de que incluso atacan al Ejército libanés. Estos países critican al Ejército y preguntan por qué no combate, y buscan provocar la sedición en el Líbano».

El secretario general de Hezbolá recalcó que la misión del Ejército libanés es preservar la paz interna y defender el país. Sin embargo, algunos países quieren un ejército que mate a su propio pueblo, entre en un conflicto interno y arrastre al país al caos.

Dejen de hablar del monopolio de las armas bajo la sombra de la agresión

A continuación, Sheij Naim Qassem pidió al Gobierno libanés que deje de plantear la cuestión del monopolio de las armas mientras el país se enfrenta a una agresión.

Dijo: «Dejen de hablar del monopolio de las armas bajo la sombra de la agresión. Este es el mismo desarme que el régimen sionista quiere lograr a través de la agresión».

Se dirigió a las autoridades libanesas y les preguntó: ¿Por qué se comprometen ante el mundo a aplicar algo que sirve a la realización del proyecto del régimen sionista? Presten atención a los asuntos que benefician al país y a su protector, y no ofrezcan más concesiones para ganarse el beneplácito del enemigo.

El secretario general de Hezbolá subrayó también que la prioridad principal del Líbano debe ser el cese de la agresión, la salida de las fuerzas del régimen sionista del territorio del país, el regreso de la población al sur del Líbano y el inicio de la reconstrucción de las zonas afectadas.

Al referirse al acuerdo marco de las negociaciones entre el Gobierno libanés y el régimen sionista, afirmó: «El primer problema de este acuerdo es que abre gratuitamente la puerta a la negociación con el régimen sionista, sin que el Líbano obtenga ningún logro. El segundo problema es que una de las partes concede todo antes de que empiecen las negociaciones, sin que la otra haya ofrecido siquiera una concesión».

No hay ninguna necesidad de continuar las negociaciones

Sobre esa base, Sheij Naim Qassem concluyó que ya no hay necesidad de continuar las negociaciones, porque lo recogido en el acuerdo marco satisface todas las exigencias del régimen sionista y no ha dejado nada para el Líbano.

Declaró: «Ya no hace falta negociar. Porque lo que han incluido en el acuerdo marco ha cumplido todas las exigencias del régimen sionista y ya no les queda nada. En este acuerdo, el régimen sionista ha alcanzado todos sus objetivos, pero no les ha dado nada».

El secretario general de Hezbolá se refirió también a la evolución política de Estados Unidos y a lo que describió como un terremoto en ese país, y afirmó que la derrota de Donald Trump y el debilitamiento de Benjamín Netanyahu han tenido un reflejo y un impacto positivo para la otra parte.

Sheij Naim Qassem subrayó que la elección de Hezbolá, entre la soberanía nacional y su protección apoyándose en el Ejército, el pueblo y la Resistencia, por un lado, y la tutela extranjera, por otro, es la soberanía nacional.

Añadió: «La responsabilidad de las autoridades libanesas es contribuir a hacer realidad la soberanía del Líbano, y no avanzar por el camino de cumplir los objetivos del régimen sionista».

Al concluir su discurso, el secretario general de Hezbolá recalcó que el régimen sionista no podrá lograr estabilidad ni asentamiento en el Líbano y que, tarde o temprano, abandonará este país. Porque la voluntad y la determinación de la Resistencia siguen en pie.