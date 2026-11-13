En un comunicado emitido este viernes, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado que destruyó el radar de alerta temprana estadounidense en Baréin en un ataque de precisión de la Fuerza Aeroespacial iraní.

De acuerdo con la nota, la operación se llevó a cabo en respuesta directa a una agresión aérea de EE.UU. contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en la provincia meridional de Hormozgán.

“Esta es una seria advertencia al enemigo agresor para que ponga fin a sus provocaciones aéreas y al contrabando de petróleo en el estrecho de Ormuz”, precisa el texto.

El texto advierte que, “en caso de que se repitan las violaciones y las agresiones, la Fuerza Aeroespacial del CGRI se encuentra en estado de máxima alerta y preparada para responder sin restricciones”.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha amenazado a Irán con reanudar los ataques y ha adoptado medidas para imponer al país persa nuevas presiones económicas.

En respuesta, las ramas de las Fuerzas Armadas iraníes han anunciado que están preparadas para responder a cualquier agresión más allá de los límites geográficos de la región, en línea con las directrices del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.

Al respecto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán, el general de división Mohsen Rezai, ha advertido de que, en caso de una nueva agresión contra el país, Teherán no limitará sus represalias a las bases militares de la región, sino que también podría atacar instalaciones estadounidenses en países europeos.