El portavoz del movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem, ha señalado en un comunicado emitido este jueves que el bombardeo israelí contra el Complejo Médico Al-Nasser y el ataque contra los pacientes y el personal sanitario “constituyen un crimen de guerra en toda regla y un comportamiento terrorista sin precedentes”. El ataque ha causado la muerte de seis palestinos y heridas a más de 20 personas.

Asimismo, ha subrayado que la insistencia de Israel en cometer crímenes y traspasar todas las líneas rojas humanitarias mediante ataques contra hospitales es “un resultado directo del fracaso de la comunidad internacional a la hora de exigir responsabilidades a los dirigentes del enemigo criminal”.

Además, ha responsabilizado al denominado Consejo de Paz y a su director general, Nickolay Mladenov, de este crimen, debido a “su silencio ante los crímenes israelíes y su total incapacidad para obligarlo a detenerlos”.

“Pedimos a los países árabes y musulmanes que participan en el llamado Consejo de Paz que adopten una postura seria y firme que impida al enemigo criminal utilizar su participación en el Consejo como cobertura para sus crímenes”, ha agregado.

También ha señalado que Israel hace caso omiso de los esfuerzos de los mediadores y de los países garantes, y actúa sin restricciones ni rendición de cuentas.

Qasem ha enfatizado que esta situación “impone una gran responsabilidad a todas estas partes para que adopten medidas reales y eficaces que pongan fin a las continuas violaciones israelíes y garanticen el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego [en Gaza] por parte del régimen ocupante”.

Por su parte, en un comunicado, el movimiento Yihad Islámica de Palestina ha afirmado que esta peligrosa escalada y el derramamiento de sangre de pacientes y personal sanitario hacen que el llamado ‘Consejo de Paz’ sea directamente responsable de la continuidad de estas violaciones y de sus consecuencias.

“Asimismo, responsabilizamos plenamente a la administración estadounidense, representada por la administración del presidente (Donald) Trump, por estos crímenes, debido a su cobertura política y militar ilimitada para las prácticas del gobierno de criminales de guerra en el régimen (israelí), y por su obstrucción deliberada de todas las vías de rendición de cuentas y justicia internacional”, ha subrayado la Yihad Islámica.

Ha agregado que “si bien afirmamos que la política de impunidad es lo que alienta a la ocupación (Israel) a persistir en su agresión, exigimos que los mediadores tomen medidas inmediatas y serias, y que adopten medidas prácticas y decisivas para detener estas masacres en curso y poner fin a los crímenes que la ocupación sigue cometiendo contra nuestro pueblo palestino”.

La Defensa Civil de Gaza ha informado de que el ataque israelí alcanzó la segunda planta del Complejo Médico Al-Nasser. Por su parte, el director del hospital ha señalado que el bombardeo ha provocado importantes daños en las unidades de cuidados intensivos y de cirugía.

El ejército israelí ha alegado que su ataque tenía como objetivo a un miembro de HAMAS que se encontraba en el hospital. Sin embargo, la agresión se enmarca en el contexto de la guerra genocida que se libra en la Franja de Gaza y que tiene entre sus objetivos la destrucción de lo que queda de su sistema sanitario.

En este sentido, el Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza ha condenado el bombardeo del Hospital Al-Nasser, calificándolo en un comunicado de prensa como un grave ataque contra el sistema de salud y una flagrante violación de todas las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de las instalaciones médicas en tiempos de guerra.

El ministerio ha subrayado que los continuos ataques del ejército israelí contra hospitales y centros médicos —tras la destrucción casi total del sector sanitario desde el inicio de la guerra genocida en octubre de 2023— agravan el sufrimiento de los pacientes y los heridos y amenazan con colapsar lo que queda de la capacidad para prestar servicios de tratamiento, dadas las catastróficas condiciones en las que se encuentra el sector. Por ello, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional y a las instituciones de la ONU para que intervengan urgentemente, protejan a los hospitales, al personal médico y a los pacientes, y exijan responsabilidades a los líderes de la ocupación por sus crímenes

Desde octubre de 2023, la guerra genocida de Israel contra la Franja de Gaza ha causado la muerte de más de 74 653 palestinos y ha dejado cerca de 176 000 heridos —en su mayoría mujeres y niños—, además de haber destruido alrededor del 90 % de las infraestructuras del enclave.