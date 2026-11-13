Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En las narraciones del Profeta venerable (PB) y de sus compañeros se mencionan señales para identificar a los hipócritas en los primeros tiempos del Islam. Entre ellas, el rencor y la enemistad hacia Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) ocupan un lugar especial. En este artículo abordaremos una pregunta y su respuesta en torno a este asunto:

Pregunta:

¿Con qué señales se reconocía a los hipócritas en tiempos del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia)?

Respuesta breve:

El versículo 30 de la sura «Muhammad (PB)» trata de los hipócritas y de sus señales. Abu Said al-Judrí, al comentar el versículo, dice: «¡A los hipócritas se les puede reconocer por su enemistad hacia ʿAlí (P)!». Al-Tabari transmite de Abu Dhar: «En tiempos del Profeta (PB), solo reconocíamos a los hipócritas por tres cosas: desmentir a Dios y al Profeta (PB), faltar a la oración [en congregación] y la enemistad hacia ʿAlí (P)».

Respuesta detallada:

En el versículo 30 de la sura Muhammad (la paz sea con él y su familia) leemos: «وَ لَوْ نَشاءُ لَاَ رَیْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فی لَحْنِ الْقُوْلِ ...»; (Y si quisiéramos, te los mostraríamos para que los reconocieras por sus rostros, aunque ciertamente los reconocerás por el tono de sus palabras).

Este versículo trata de los hipócritas y de sus señales, y dice: si quisiéramos, te los mostraríamos e incluso pondríamos una marca en sus rostros para que, al verla, los reconocieras. A continuación añade que, aun ahora, puedes reconocerlos por su manera de hablar, pues dondequiera que se habla de la yihad (esfuerzo y lucha en la causa de Dios) procuran apartarse de ella y debilitar la moral de la gente, y dondequiera que se habla de los buenos, de los puros y de los pioneros en el Islam procuran mancillarlos.

Es aquí donde, en un célebre hadiz (tradición transmitida del Profeta y sus compañeros) de Abu Said al-Judrí, leemos que, al comentar la frase «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فی لَحْنِ الْقُولِ», dice: «بِبُغْضِهِمْ عَلِیَّ ابْنَ اَبیطالب(علیه السلام)»; (A ellos se les puede reconocer por su enemistad hacia ʿAlí ibn Abi Talib (P) [y por las palabras rencorosas que dirigen contra dicho Imam]).

Este hadiz fue transmitido por al-Hakim al-Haskani en «Shawahid al-Tanzil» por tres vías.(1) Al-Suyuti, en el comentario coránico «al-Durr al-Manzur», también transmite este hadiz de Ibn Mardawayh y de Ibn Asakir, a través de Abu Said al-Judrí.(2) Y en otro relato transmite de Ibn Masud, quien decía: «ماکُنّا نَعْرِفُ الْمُنافِقینَ عَلی عَهْدِ رَسُوْل اللهِ(صلی الله علیه وآله) اِلاّ بِبُغْضِهِمْ عَلِیِّ بنَ اَبیطالِب(علیه السلام)»(3); (En tiempos del Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia), reconocíamos a los hipócritas únicamente por su rencor y enemistad hacia ʿAlí ibn Abi Talib (P)).

Los transmisores de este hadiz y los libros en que figura no se limitan a lo mencionado; también Yabir ibn Abdallah al-Ansari y Abu Dhar al-Gifari lo transmitieron.

Entre otros, Ibn Abd al-Barr, en «al-Istiab», transmite este hadiz de Yabir.(4) Y Muhibb al-Din al-Tabari, en «al-Riyad al-Nadira», transmite de Abu Dhar lo siguiente: «ما کُنّا نَعْرِفُ الْمُنافِقینَ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه وآله) اِلاّ بِثلاث: بتَکْذیبِهِمُ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ التَّخلُّفِ عَنِ الصَّلاةِ وَ بُغْضِهِمْ عَلِیِّ ابْنَ اَبیطالِب(علیه السلام)»(5); (En tiempos del Profeta (la paz sea con él y su familia), solo reconocíamos a los hipócritas por tres cosas: desmentir a Dios y a su Profeta (la paz sea con él y su familia), faltar a la oración [en congregación] y el rencor y la enemistad hacia ʿAlí ibn Abi Talib (P)).

En el «Sahih al-Tirmidhi», que es una de las fuentes de primera mano de los sunitas, este hadiz también se transmite por dos vías, de Abu Said al-Judrí y de Umm Salama, y el hadiz de Umm Salama difiere ligeramente del anterior.(6)

Ibn Asakir, en «Tarij Madinat Dimashq» (Historia de la ciudad de Damasco), transmite el mismo contenido o uno similar, unas veces de Abu Said al-Judrí, otras de Yabir ibn Abdallah, otras de Ubada ibn al-Samit y otras de Mahbub ibn Abi al-Ziyad.(7)

En el hadiz de Ubada ibn al-Samit se dice: «کُنّا نُبوِّرُ اَوْلادَنا بِحُبِّ عَلِیِّ ابْنِ اَبیطالب(علیه السلام) فَاِذا رَاَیْنا اَحَداً لایُحِبُّ عَلِیَّ ابْنَ اَبیطالِب(علیه السلام) عَلِمْنا اَنَّهُ لَیْسَ مِنّا وَ اَنَّهُ لَغَیْرِ رُشْدِهِ!»; (Aclarábamos la condición de nuestros hijos mediante el amor a ʿAlí ibn Abi Talib (P); cuando veíamos a alguien que no amaba a ʿAlí ibn Abi Talib (P), sabíamos que no era de los nuestros). En el hadiz de Mahbub ibn Abi al-Ziyad, de boca de la tribu de los ansar, se dice: «اِنْ کُنّا لَنَعْرِفُ الرِّجُلِ اِلی غَیْرِ اَبیْهِ بِبُغْضِهِ عَلِیَّ ابْنَ اَبیطالِب(علیه السلام)»(8); (Cuando alguien albergaba rencor y enemistad hacia ʿAlí (P), comprendíamos que no era hijo de su padre).

Ponemos fin a este relato, que es muy amplio y extenso, con un hadiz transmitido del propio Profeta (la paz sea con él y su familia).

El día de Yaybar, el venerable Profeta (la paz sea con él y su familia) pronunció un extenso discurso sobre ʿAlí (P) y, en el curso del mismo, dijo: «یا اَیُّهَا النّاسُ اِمتَحِنُوا اَوْلادَکُمْ بِحُبِّهِ، فَانَّ عَلِیّاً لایَدْعُو اِلی ضَلالَة وَ لایُبْعِدُ عَنْ هُدیً، فَمَنْ اَحَبَّهُ فَهُوَ مِنْکُمْ وَ مَنْ اَبْغَضَهُ فَلَیْسَ مِنْکُمْ!»(9); (Oh gente, poned a prueba a vuestros hijos con el amor hacia él; pues ʿAlí (P) no invita al extravío ni se aparta de la guía. Quien lo ama es de los vuestros y quien le guarda rencor y enemistad no es de los vuestros).

Cuando uno examina con atención estos relatos, se encuentra con una personalidad cuyo afecto y amor son señal de fe, y cuya oposición y enemistad son señal de incredulidad e hipocresía. Y esto ocurre en unos relatos que han atravesado épocas en las que gobiernos como el de los Banu Umayya (los omeyas) sometieron a los amigos de ʿAlí (P) a duras penurias, mientras sus enemigos ocupaban los cargos por doquier, y hasta el insulto y la maldición contra él en las reuniones públicas eran motivo de cercanía al gobierno y a los centros de poder. En verdad, uno se asombra de cómo estas virtudes incomparables, que abarcaron el Oriente y el Occidente del mundo y llenaron los libros de tradición, de exégesis y de historia, lograron escapar de las garras de estos enemigos obstinados y llegar hoy hasta nosotros.

Esto no es sino una voluntad y un auxilio divinos para mantener encendida la luz de la verdad en todos los siglos y épocas, y para completar la prueba concluyente sobre el califato y la wilaya (autoridad y guía divinamente designadas) de ʿAlí (P) ante todas las generaciones.(10)

Notas:

(1). Shawahid al-Tanzil li-Qawaid al-Tafdil, al-Haskani, Ubaydallah ibn Ahmad, edición crítica: Mahmudi, Muhammad Baqir, Organización de Impresión y Publicación del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, edición de Teherán, 1990-1991, 1.ª ed., vol. 2, p. 248, sura Muhammad, versículo 30, hadices 883 a 885.

(2). Al-Durr al-Manzur fi Tafsir al-Ma’zur, al-Suyuti, Yalal al-Din, Biblioteca del Ayatolá Mar’ashi Nayafi, Qom, 1983-1984, vol. 6, p. 66, sura Muhammad, versículos 29 a 32.

(3). Ídem.

(4). Al-Istiab fi Marifat al-Ashab, Yusuf ibn Abdallah ibn Muhammad ibn Abd al-Barr, edición crítica: Ali Muhammad al-Bayyawi, Dar al-Yil, Beirut, 1991-1992, 1.ª ed., vol. 3, p. 1110.

(5). Al-Riyad al-Nadira fi Manaqib al-Ashara, Muhibb al-Din al-Tabari, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 2003-2004, 2.ª ed., vol. 3, p. 190.

(6). Al-Yami al-Sahih Sunan al-Tirmidhi, al-Tirmidhi al-Sulami, Muhammad ibn Isa, edición crítica: Ahmad Muhammad Shakir y otros, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, s. f., vol. 5, p. 635, hadiz 3717.

(7). Tarij Madinat Dimashq wa Dhikr Fadliha wa Tasmiyat man Hallaha min al-Amathil, Ibn Asakir, Ali ibn al-Hasan ibn Hibatallah ibn Abdallah, edición crítica: Umar ibn Gharama al-Amrawi, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, vol. 42, pp. 285 y 286.

(8). Ídem, p. 287.

(9). Ídem, p. 288.

(10). Recopilación del libro: Payam-e Quran (Mensaje del Corán), Makarem Shirazi, Nasser, con la colaboración de un grupo de eruditos y sabios, Dar al-Kutub al-Islamiyya, Teherán, 2007-2008, 6.ª ed., vol. 9, p. 367.

Fuente: Sección «Ayin-e Rahmat» – Conocimiento islámico y respuestas a dudas teológicas – Oficina del Ayatolá Makarem Shirazi.