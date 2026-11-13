Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Comisión Europea anunció que ciudadanos europeos han presentado una solicitud para suspender el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel debido a las violaciones de los derechos humanos cometidas por este régimen, y que la examinará.

Según Al Jazeera en inglés, los ciudadanos europeos presentaron esta solicitud en relación con la guerra y el genocidio en curso en Gaza, las masacres y los ataques violentos en la Cisjordania ocupada y la ocupación del sur del Líbano por parte de Israel.

Esta iniciativa ha reunido las firmas de más de un millón cien mil ciudadanos de 12 Estados miembros de la Unión Europea, cifra que supera el umbral necesario para que se lleve a cabo un examen oficial.

El acuerdo de la Unión Europea con el régimen sionista, en vigor desde el año 2000, constituye el marco principal de la cooperación política, económica y cultural entre ambas partes. Sin embargo, el artículo 2 de este acuerdo subraya que su plena aplicación está supeditada al respeto, por parte de los firmantes, de los principios democráticos y de los derechos humanos; una cláusula que ahora, a la luz de la actuación de Tel Aviv en Gaza y Cisjordania, se ha convertido en el eje central de la revisión.

En los últimos meses, numerosos Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Irlanda, España, Bélgica y Eslovenia, habían exigido la suspensión o la revisión inmediata de este acuerdo.