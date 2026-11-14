Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las fuerzas armadas de Yemen lograron llegar a la franja costera que conecta las provincias de Adén y Lahj, al sur del estrecho de Bab al Mandeb, y con este avance han creado una nueva realidad militar. Estos acontecimientos han colocado a los grupos alineados con Arabia Saudí en las zonas de «Al-Saqiya» y «Ras al-Ara», al sur del estrecho, ante dos opciones: la captura o la retirada sin armas.

Según el diario libanés «Al-Akhbar», pese a las decenas de ataques aéreos de Arabia Saudí con el fin de retrasar el avance de las fuerzas armadas de Yemen, los informes indican que las vanguardias de estas fuerzas han llegado a la franja costera que conecta las provincias de Adén y Lahj. Fuentes vinculadas a dichas fuerzas subrayaron que la principal ruta de abastecimiento utilizada por los grupos armados alineados con Arabia Saudí se encuentra ahora bajo su control.

Con anterioridad, las fuerzas armadas de Yemen ya habían logrado tomar el control de las zonas de «Ghayl al-Burair» y «Huwairib» y del campamento de «Kharaz», en el sector de «Al-Mudarabah», al oeste de la provincia de Lahj. Estos avances se produjeron de manera simultánea al progreso de sus fuerzas desde el eje opuesto hacia el campamento de Kharaz y la zona de «Khor Amira», en el tramo que separa Adén y Lahj.

Intensos enfrentamientos en los alrededores del campamento de Kharaz

Fuentes sobre el terreno informaron al diario «Al-Akhbar» de que, el día anterior, se produjeron intensos enfrentamientos en varios ejes cercanos al campamento de Kharaz. Los combates comenzaron después de que las fuerzas armadas de Yemen tomaran el control del pozo de «Al-Tawani» y se acercaran al campamento, que se considera una base de apoyo militar de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y en el que existen numerosos depósitos de armas y todo tipo de municiones.

Anteriormente, las fuerzas armadas de Yemen habían llevado a cabo seis operaciones ofensivas con misiles balísticos contra las concentraciones militares de las «Brigadas de los Gigantes» y las «Fuerzas Escudo de la Nación» en la zona de Kharaz y contra otras posiciones en Ras al-Ara y Kharaz.

El general de brigada «Yahya Sarea», portavoz de las fuerzas armadas de Yemen, anunció que estas operaciones causaron la muerte de decenas de integrantes de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Llamamiento de las fuerzas armadas de Yemen a la rendición de las fuerzas sitiadas

Mientras las fuentes del sur describen el avance de las fuerzas armadas de Yemen hacia la franja costera como una brecha, los grupos alineados con Arabia Saudí afirman que siguen presentes en las zonas de Al-Saqiya y Ras al-Ara y que no tienen intención de retirarse. Estos grupos también han anunciado que han comenzado a recibir apoyo militar por vía marítima.

En este contexto, fuentes sobre el terreno bien informadas en la provincia de Lahj confirmaron que las fuerzas armadas de Yemen, mediante altavoces y equipos de comunicación, han pedido a los elementos restantes de los grupos salafistas en las zonas de Al-Saqiya y Ras al-Ara que depongan las armas y salven sus vidas.

«Mohamed al-Farah», miembro del Consejo Político del movimiento yemení Ansarolá, confirmó también que decenas de integrantes de la segunda Brigada de los «Gigantes» han quedado sitiados en uno de los frentes de la zona de Al-Mudarabah, y que los esfuerzos por romper el cerco han fracasado.

En una publicación en la red social X, añadió que las fuerzas armadas de Yemen continúan su avance en los frentes de Lahj, Al-Mudarabah y Ras al-Ara, y que las filas del enemigo se encuentran sumidas en el desconcierto y la confusión.

Al-Farah informó asimismo de una retirada generalizada de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí de las zonas de «Kharaz», «Al-Shatt», la intersección de «Al-Sarih», «Al-Mahawilah» y «Al-Shaqiqa» en dirección a «Khor Amira».