Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el régimen sionista ha llevado a cabo 793 ataques contra centros sanitarios y de atención médica de la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra contra este enclave en octubre de 2023 (7 de octubre de 2023), a raíz de los cuales 1.725 trabajadores del ámbito sanitario han alcanzado el martirio.

Según este informe, buena parte de los hospitales y clínicas de Gaza han resultado dañados durante los ataques o han quedado fuera de servicio, y las restricciones impuestas a la entrada de medicamentos y equipos médicos han dificultado aún más el tratamiento de los pacientes.

Entretanto, fuentes médicas palestinas informaron de que el número de mártires del ataque aéreo del régimen sionista contra el Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, ha ascendido a siete. Según la Agencia Anadolu, el ataque había provocado previamente el martirio de seis palestinos, entre ellos un médico y un niño, y heridas a unos 30 miembros del personal sanitario, pacientes y acompañantes.

Todo ello ocurre mientras los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apuntan a un colapso generalizado de la capacidad sanitaria de Gaza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había anunciado con anterioridad que, hasta finales de 2025, se habían registrado más de 930 ataques contra los servicios sanitarios de esta zona y que los 36 hospitales de Gaza habían resultado dañados durante la guerra.

Según el informe de la ONU sobre la situación del sistema de salud de Gaza en 2026, las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y de equipos médicos siguen siendo uno de los principales factores que perturban el funcionamiento de los centros sanitarios. El informe señala que, hasta marzo de 2026 (febrero-marzo de 2026), solo 19 hospitales funcionaban de forma parcial y que ninguno de ellos ha recuperado su pleno funcionamiento en esta zona. La escasez de medicamentos esenciales, de material médico fungible y de los fármacos que necesitan los pacientes oncológicos también ha afectado a una parte importante de los servicios de atención sanitaria.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en su informe de octubre de 2026 (septiembre-noviembre de 2026), anunció asimismo que solo el 47 % de los centros que prestan servicios de salud en la Franja de Gaza están en funcionamiento, ya sea de forma total o parcial. La falta de equipos quirúrgicos, de anestésicos, de sueros intravenosos y de material especializado de laboratorio ha limitado el acceso de los pacientes a los tratamientos imprescindibles.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), en un informe de agosto de 2026 (julio-agosto de 2026), subrayó además que el sistema de salud de Gaza padece una escasez crónica de medicamentos, equipos médicos y combustible, y que las restricciones al acceso humanitario han puesto obstáculos a la reconstrucción y a la rehabilitación de los servicios sanitarios. El organismo advirtió de que las consecuencias de la crisis sanitaria no se limitan a los heridos de la guerra: los pacientes con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, los niños y las personas mayores también se enfrentan a riesgos cada vez mayores.