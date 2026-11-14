“Atención a todos los operadores de aeronaves: por orden del centro de mando de la Administración Federal de Aviación, se ha ordenado la suspensión de todas las operaciones en los aeropuertos. Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso”, ha indicado este viernes el organismo en un comunicado.

Poco antes del anuncio, la FAA ha detenido el tráfico aéreo en Chicago debido a problemas de comunicación con el control de tráfico aéreo.

El organismo ha afirmado que los vuelos internacionales con destino a EE.UU. se gestionarán caso por caso.

La causa de la paralización de los vuelos no quedó clara de inmediato, pero luego la FAA ha comunicado que “emitió una orden de inmovilización en tierra a escala nacional para todos los aeropuertos de EE.UU. a raíz de problemas de comunicación que afectaron a múltiples centros de control de tráfico aéreo”, encargados de gestionar los vuelos que atraviesan el país. Según la FAA, sus técnicos “están investigando el problema”.

Por su parte, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, ha anunciado que el problema de comunicación afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

Más temprano, The Air Current, un servicio de noticias de aviación, ha aseverado que la parada aérea fue provocada después de que problemas en las frecuencias del control de tráfico aéreo interrumpieran las comunicaciones.

Miles de vuelos afectados

Según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware, hasta el momento se han producido 10 343 retrasos en vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos, y 1479 cancelaciones.

Por su parte, el sitio web de Flightradar24 ha reportado la cancelación de más de 5000 vuelos en Estados Unidos, aclarando que el número sigue aumentando a un ritmo rápido.

Interrupción global de Microsoft

El fallo se produce mientras una masiva interrupción global del servicio de Microsoft ha afectado a empresas, escuelas y gobiernos de todo el mundo.

En este sentido, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha señalado que la interrupción global de servicios de Microsoft y el problema de comunicación del control de tráfico aéreo no están relacionados.

Secretario de Seguridad califica de “crisis” la situación en aviación de EEUU

“No quiero decir que esto sea una crisis, pero lo es, porque nos estamos hundiendo; tuvimos que ordenar la paralización de todas las operaciones aéreas a nivel nacional”, ha reiterado a periodistas.

Las interrupciones de vuelos a nivel nacional son extremadamente raras. La última vez que se decretó una suspensión nacional de los vuelos fue en enero de 2023, cuando falló el sistema de notificación a los pilotos. Antes de eso, la última vez que se adoptó una medida de esta magnitud fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.