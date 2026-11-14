Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Hoyatoleslam Ismail Ali Naqi, experto especializado en la oración, respondió a la pregunta: «Mi cónyuge, lamentablemente, es muy negligente con la oración, hasta el punto de que a veces puede pasar un día entero sin rezar; ¿cuál es mi deber?». La respuesta se ofrece a continuación a la consideración de ustedes, estimados eruditos:

Saludos, y que tengan un buen día.

Una de las distracciones apropiadas que una persona puede tener es ir a la montaña y al bosque. ¿Por qué pongo como ejemplo la montaña y el bosque? Porque cuando uno entra en un bosque, observa distintos tipos de plantas: unas tienen espinas y otras no; unas son feas y otras hermosas; unas huelen mal y otras carecen de olor; unas son venenosas y otras medicinales; unas son altas y otras bajas.

Quiero expresar que no podemos entrar en el entorno de un bosque o de una montaña y decir que vamos a destruir todas las plantas que han brotado para plantar allí la flor o el árbol de nuestro gusto. Debemos aceptar las diferencias entre las personas en el entorno familiar.

He planteado este ejemplo de la montaña, el huerto y el bosque para decirle que su cónyuge, a pesar de los problemas y las carencias que tiene, no es una mala persona y, sin duda, también posee puntos positivos y buenas cualidades; por lo tanto, vea sus puntos positivos y fortalezca sin falta su relación con él, para que pueda influir en él.

Si quiere influir en su cónyuge, primero debe hacer su relación con él muy íntima. No lo recrimine ni lo reprenda en público. No le diga que su comportamiento es erróneo; por el contrario, elogie y reconozca sus puntos positivos, sus logros y los resultados económicos, intelectuales y laborales que ha obtenido a lo largo de la vida en común. Deje que este reconocimiento y esta alabanza calen en su interior.

Por ejemplo, si hoy mismo va a casa de su padre y él le hace varias advertencias, se disgustará y, pese a la edad que tiene, quizá le diga: «Padre, ¿qué ha pasado hoy? Yo he venido hoy a verlo, ¡pero me ha hecho varias advertencias!».

Así que incluso usted, con la edad que tiene, se disgusta ante las advertencias reiteradas; por tanto, acepte las carencias de su cónyuge tal como son en las circunstancias actuales.

El hecho de que su cónyuge rece un día sí y un día no es un asunto al que debe atender teniendo en cuenta las condiciones de su relación con él. Si su relación es íntima y amorosa, y su cónyuge siente por usted un afecto profundo, de manera natural se inclinará hacia usted, pues los seres humanos van tras aquello que aman y lo siguen.

Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) dice: «El enamorado es ciego», es decir, no ve los defectos ni las faltas de la otra persona. Lo que quiero decir es que fortalezca su relación con su cónyuge de tal modo que se interese por usted y esté tan apegado a usted que acepte de buen grado y con entusiasmo todo lo que usted le diga.

El punto importante es que, si la relación entre los miembros de la familia es íntima, sólida y profunda, también se hace posible la influencia; pero si no existe tal relación, muchas cosas se desbaratan.

Si mejora su relación con su cónyuge, él aceptará sus palabras de todo corazón y lo seguirá por afecto. Por lo tanto, no trace una línea divisoria entre usted y su cónyuge, considerándolo una persona no religiosa y a usted y a sus hijos personas religiosas. En lugar de crear distancia, acompáñelo, atráigalo hacia usted, ámelo y trátelo con amor.

Para comunicarse con su cónyuge, piense en comportamientos nuevos y afectuosos. Por ejemplo, cuando su cónyuge vaya a salir de casa, bésele el hombro o llévese la mano a los labios y envíele un beso. Defina y ponga en práctica comportamientos nuevos, amorosos, cariñosos y llenos de ilusión para su cónyuge.

Cómprele perfume, procúrele lo que le gusta y convierta el ambiente familiar en un espacio sereno donde pueda sentir tranquilidad.

Asimismo, no incite a los hijos contra su padre ni los vuelva recelosos hacia él. No les diga que el comportamiento de su padre es erróneo; sobre todo porque, si su cónyuge advierte que usted socava su posición ante los hijos, es posible que albergue rencor y adopte una postura inflexible frente a usted.

No hay inconveniente en que su cónyuge no acuda en este momento al santuario. Preste atención a lo que le voy a decir: su cónyuge, incluso ahora, tiene muchas cualidades positivas. Es fiel a su vida y a su familia, se esfuerza por sus hijos, va a trabajar y obtiene unos ingresos.

Por supuesto, tenga también en cuenta que algunas personas preguntan por situaciones más difíciles que la nuestra; por ejemplo, ¿qué hacer si el cónyuge de alguien consume bebidas alcohólicas o mantiene relaciones ilícitas con otras mujeres? Por lo tanto, usted debe dar gracias a Dios ahora mismo y valorar las bendiciones presentes en su vida, pues la gratitud por una bendición provoca su aumento.

Después de eso, corrija su propia conducta, trate a su cónyuge de manera atractiva y amorosa, practique la indulgencia y el tagháful (hacerse el desentendido ante los pequeños errores ajenos) todo lo que pueda, elogie y alabe a su cónyuge, y recíbalo siempre con una sonrisa.

Preste atención a estas palabras y anótelas para aplicarlas en su vida. Con estos comportamientos, fortalezca su relación. Cuando la relación de su cónyuge con usted se vuelva profunda y sólida, aceptará sus palabras y lo acompañará.

Las señoras deben tener presente que, cuando existe una relación sólida, su cónyuge acepta muchas de sus peticiones; por supuesto, no me refiero a que se plantee una petición indebida. Por ejemplo, cuando le diga a su cónyuge: «Ven, vayamos juntos al santuario», formule esta petición teniendo en cuenta sus circunstancias y su estado de ánimo.

¿Por qué? Porque Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), respecto a este tipo de asuntos, dice que si el corazón de la persona tiene iqbal (disposición y avidez del corazón), que realice los actos mustahabb (recomendables, no obligatorios); es decir, cuando el corazón está dispuesto y con deseo, puede dedicarse a los actos recomendables; pero si el corazón no tiene inclinación hacia esos actos, debe limitarse a los wayib (deberes obligatorios).

Si su corazón siente avidez, puede realizar los actos recomendables; pero su cónyuge puede hallarse en la etapa del idbar (apatía y alejamiento del corazón) y no tener, en este momento, deseo ni anhelo de ir al santuario. En términos actuales, puede estar en estado de qabd (contracción espiritual), mientras que usted se encuentra en estado de inbisat (expansión espiritual). Por lo tanto, debe tener en cuenta también su estado.

Para aclarar el asunto, imagine que a alguien le ponen delante un plato como el pollo en brocheta y le piden que coma, pero él dice que no tiene apetito. Aunque se lo ofrezcan varias veces, puede seguir sin tener ganas de comer.

Respecto a ir al santuario y a hacer la oración, observe también esta misma regla. No insista en que sus hijos recen sin falta al comienzo del horario de la oración. Si tienen anhelo, deje que recen al comienzo del horario; pero si no lo tienen y rezan a mitad o a final del horario, no debe ser excesivamente severo con ellos.

Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) es una de las figuras destacadas del erfan (gnosis islámica), y en el Nahj al-Balagha también hay enseñanzas gnósticas y valiosas orientaciones suyas. El Imam hace recomendaciones sobre los estados del corazón humano que deben ser tenidas en cuenta.

El ser humano debe considerar su necesidad espiritual igual que su necesidad corporal. Del mismo modo que, cuando a una persona le baja la presión arterial, se concede descanso o recurre a fortificantes, en el ámbito espiritual también debe considerar las condiciones y la disposición del corazón.

El Imam habla de dos estados del corazón: el iqbal y el idbar. Cuando el corazón siente avidez, puede fortalecerse con la realización de actos recomendables; por ejemplo, una persona puede pasar una noche entera hasta el amanecer leyendo el Corán o recitar quince yuz (secciones) del Corán en una sola sesión; pero cuando el corazón está en el idbar y el cansancio, debe limitarse a cumplir los deberes obligatorios.

Por lo tanto, no debe esperar que su cónyuge se comporte exactamente como usted. Dos hijos que crecen en una misma casa, incluso si son gemelos, no son completamente iguales en cuanto a carácter, rasgos genéticos, capacidad intelectual, capacidad espiritual y capacidad física.

Si compara a sus hijos entre sí, así como con sus hermanos, su padre y su madre, observará muchísimas diferencias en las capacidades y rasgos de cada uno.

Por ejemplo, en un campo de competición, todos corren; pero no se puede esperar que todos tengan la misma capacidad. Una persona puede ser físicamente más capaz y llegar la primera, mientras que otra queda en el decimosexto lugar. Sin embargo, ambas han estado presentes en la competición.

Su cónyuge también ha entrado en el campo de la vida, trabaja y se esfuerza por la vida. Es posible que a usted no le agraden algunos de sus comportamientos, del mismo modo que es probable que a él tampoco le agraden algunos de los suyos.

Pero si fortalece su relación y aumenta cada día su profundidad e intimidad, obtendrá un resultado diferente. Anote cada día una palabra hermosa y amorosa, y comprométase consigo mismo a decir cada día, al menos, una frase cariñosa a sus hijos y a su cónyuge.

Después de un mes, comprobará que su cónyuge ha desarrollado más afecto y apego hacia usted y acepta sus palabras de buen grado y con entusiasmo. Por ejemplo, si le dice: «Cariño, cuando no rezas, me entristezco», es posible que atienda su petición con mayor interés y cariño.

Pero si su relación es mala, no podrá influir en su cónyuge; incluso puede que, por terquedad, haga algo que sabe que le disgusta a usted. Por ejemplo, sabe que usted se disgusta cuando no reza y, por esa razón, puede que deliberadamente no rece para entristecerlo.

Este punto es de enorme importancia en la conducta de las personas: los seres humanos pueden influirse mutuamente a través de sus relaciones; por eso el Sagrado Corán elogia al Profeta Muhammad (PB) por su elevada moral.

Dios, en el Corán, ensalza el carácter del Profeta (PB). ¿Por qué es tan grande el carácter del Profeta? Porque él debía poder influir en los demás y establecer una relación profunda y constructiva con la gente.

Abraham (P) también es presentado en el Sagrado Corán como padre y modelo de los creyentes. El Corán lo considera nuestro ejemplo y modelo. Del mismo modo que una persona, al mirarse en el espejo, arregla su aspecto, nosotros también debemos ajustar nuestra conducta a los modelos que el Corán presenta.

El Sagrado Corán presenta a Abraham (P) como una personalidad clemente y paciente. Por lo tanto, debemos aumentar nuestra tolerancia y paciencia y no disgustarnos con rapidez, porque quien tiene un umbral de tolerancia bajo daña con rapidez sus relaciones. Si queremos que nuestras relaciones familiares adopten una forma adecuada, debemos aumentar nuestra paciencia.

También aquí se puede señalar un conjunto de comportamientos positivos: la aprobación, la sonrisa, el elogio, la distracción compartida, el entendimiento y el tagháful.

Tagháful significa que, en algunos casos, uno se hace el que no ve y pasa por alto los pequeños errores de la otra persona; es decir, ignora ciertas faltas y las deja atrás.

Cuando usted elogia y alaba a su cónyuge, él se inclina hacia usted. Cuando se le acerque y usted disponga de suficiente paciencia y tolerancia, podrá influir en él aplicando estos comportamientos.

De lo contrario, si no tiene suficiente paciencia y tolerancia, su relación se deteriorará. En la sura Al Imran, Dios dice al Profeta Muhammad (PB) que, si él hubiera sido una persona de corazón duro y carácter áspero, quienes lo rodeaban se habrían dispersado de su alrededor.

Por dureza de corazón se entiende la falta de tolerancia y el trato brusco con los demás. Por lo tanto, si quiere que su relación familiar adopte una forma adecuada, debe evitar la aspereza y la impaciencia.

Mi recomendación es que usted, como eje de la familia, coloque a todos los miembros de la familia en la órbita de su amor y cariño. Puede lograrlo diciendo cada día una frase hermosa y amorosa a su cónyuge y a sus hijos.

En cuanto a que su hija también se ve influida por la conducta de su padre, hay que decir que es algo natural, porque el entorno de vida y el trato cotidiano influyen en el comportamiento del ser humano.

Por ejemplo, cuando colocamos el jabón junto al té, es posible que el té adquiera olor a jabón y ya no se pueda usar. Incluso después de prepararlo y beberlo, puede percibirse todavía el olor a jabón en él. La compañía y la cercanía influyen de este mismo modo en el ser humano.

Por lo tanto, si pone en práctica las recomendaciones que he expuesto en estos minutos, podrá ayudar a corregir la conducta de su cónyuge. Cuando su conducta se corrija, ya no tendrá un efecto negativo sobre su hija; al contrario, su hija podrá tomar como modelo los comportamientos positivos de su padre. En realidad, usted, con sus comportamientos, ha creado el terreno para corregir los comportamientos de su cónyuge, y su hija también se ve influida por estos comportamientos.

Por ejemplo, un día dígale a su cónyuge: «Hoy no quiero ir al santuario». Si pregunta por qué, dígale: «Hoy quiero estar a tu lado y prefiero pasar el tiempo contigo en lugar de ir al santuario».

En el islam, el yihad (esfuerzo y lucha en la causa de Dios) de la mujer se define como el buen trato al esposo .

¿Qué significa esta expresión?

Para aclararlo, hay que decir que el yihad de los hombres y el de las mujeres son diferentes en forma y ejemplos concretos. Si un hombre quiere estar presente en el campo del yihad, puede ir a zonas de guerra como Yemen o Siria, pisar una mina, quedar expuesto al impacto de balas y metralla, y poner su vida en peligro. Esos son ejemplos de yihad en el campo de batalla.

Pero ¿cómo es el yihad de las mujeres en el entorno familiar? El yihad de la mujer en la vida conyugal es el buen trato al esposo, el aseo y el arreglo personal, el uso de perfume, el maquillaje, la conversación agradable y el comportamiento afectuoso con su cónyuge. Estas cosas pueden ser actos de adoración muy valiosos de la mujer en el ámbito familiar.

Mi recomendación es que haga su yihad profundo, profesional y de primera categoría, y lo acompañe de amor y cariño. Cuando se comporte así, su cónyuge se mantendrá fiel a usted e interesado en usted.

Si no logra atraer a su cónyuge hacia usted con cariño y un trato adecuado, es posible que otros ocupen ese lugar. Del mismo modo que en el campo del yihad una persona del frente contrario puede tomar a alguien prisionero, en la vida, si usted no logra acercar a su cónyuge a usted con cariño y amor, otras personas podrían atraerlo hacia sí.

¿Por qué ocurre algo así? Es posible que su cónyuge esté descontento con su comportamiento, porque usted no ha cumplido correctamente con los deberes afectivos y del buen trato conyugal, y no le ha hablado de manera agradable y cariñosa.

¿Qué se entiende por hablar de manera agradable? Son los mismos puntos que expuse antes; entre ellos, eliminar las palabras y comportamientos negativos y sustituirlos por comportamientos positivos y afectuosos.

Le recomiendo que anote estas palabras y comportamientos positivos y los aplique en su vida. Estos puntos son, entre otros, ejemplos del yihad de la mujer en el ámbito familiar.

Lamentablemente, se observa que algunos hombres establecen relaciones ilícitas con otras mujeres. Uno de los factores que pueden contribuir a la formación de tales relaciones es la debilidad en las habilidades para el cuidado del cónyuge y la incapacidad de establecer una relación afectiva adecuada en la familia.

Por ejemplo, un señor versado en el erfan (gnosis islámica) se encontraba en Qom. Una señora, por intermediario, me pidió que me reuniera con esa persona para resolver el problema de su vida. Ella creía que esa persona le había echado un hechizo y que su matrimonio estaba al borde del derrumbe.

Esta señora había acudido a esa persona, y él le había dicho que a su esposo no le habían hecho ningún hechizo, sino que el problema principal era el desconocimiento de las habilidades para cuidar al cónyuge. Le había recomendado que, en lugar de atribuir los problemas de su vida a un hechizo, aprendiera esas habilidades.

La vida de esta señora estaba realmente al borde del derrumbe y del divorcio. Sin embargo, después de que puso en práctica las recomendaciones que he expuesto, las circunstancias de su vida cambiaron. Hace aproximadamente un año, su vida se hallaba en la fase de tramitación del expediente de divorcio en el tribunal; pero con la corrección de su conducta y la aplicación de estas recomendaciones, la situación de su vida matrimonial cambió.

Las mujeres también deben hacer yihad en la vida conyugal. El resultado del yihad en el campo de batalla es la conquista del frente enemigo. En el yihad familiar también debe lograr ganarse el corazón y el cariño de su cónyuge.

En realidad, el objetivo es que usted interese a su cónyuge con amor y cariño, de modo que entre en la órbita de su afecto y se apegue a usted. Cuando su cónyuge se enamore de usted, aceptará sus palabras y sus peticiones de buen grado y con entusiasmo.

Por lo tanto, la solución a su problema fue este conjunto de puntos que expliqué con detalle.

Que sigan con la frente en alto.