Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): citando a France 24, el tribunal francés anunció que Michel Houellebecq, destacado escritor francés, ha sido imputado y sometido a procesamiento judicial por unas declaraciones hostiles contra los musulmanes publicadas en 2022 en la revista Front populaire. El caso, que se originó a raíz de una denuncia de la Unión de Mezquitas de Francia (UMF), ha entrado ahora en la fase oficial de instrucción judicial.

Los hechos se remontan a una entrevista de noviembre de 2022 en la que Houellebecq, autor de la célebre novela Sumisión, planteó afirmaciones que presentaban a los musulmanes como una amenaza para la seguridad de los franceses. En dicha entrevista, con expresiones durísimas, pidió la salida de los musulmanes o su no integración en la sociedad y aludió a un futuro cargado de tensión.

En respuesta a esta decisión judicial, los abogados de Houellebecq, al tiempo que rechazaron las acusaciones, subrayaron el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento.

Este caso se inició en enero de 2023 tras la denuncia presentada por la Unión de Mezquitas de Francia. Aunque la Gran Mezquita de París había renunciado con anterioridad a emprender acciones judiciales contra el escritor, la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) sigue insistiendo en la necesidad de una respuesta legal frente a los discursos que fomentan el odio, y considera que la libertad de expresión no debe servir de pretexto para incitar a él.

Mientras que en sus obras recientes Houellebecq había intentado describir algunas de sus declaraciones pasadas como «fruto de la falta de rigor», ahora deberá responder ante el tribunal de estas graves acusaciones.