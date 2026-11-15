Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Con la llegada de los días de Fatimiyya (días de duelo por la Excelencia Fátima al-Zahra (P)) y al estudiar los amargos sucesos de estas jornadas, algunos piensan que, si hubieran vivido en el pasado, habrían impedido que ocurriera un hecho tan doloroso; sin embargo, con un estudio más detenido de la historia, se puede concluir que siempre hubo otras personas con esa misma forma de pensar que, en los momentos decisivos, dejaron solo al Imam.

Es un punto de gran importancia que el pecado de presenciar la injusticia no es menor que el acto del opresor, y que el mero conocimiento de la verdad no conduce a su defensa; antes bien, un conocimiento profundo y preciso (maʿrifa) trae consigo movimiento y dinamismo.

En este marco, el Hoyatoleslam Hamed Kashani, con un enfoque epistemológico y teológico, se dedica a explicar la posición de los Imames (PB) y a releer el suceso de Fatimiyya, e invita al lector a redescubrir la posición del Imam y su propia responsabilidad ante la opresión sufrida por el Ahl al-Bayt (PB).

Las tres condiciones del Imamato

Él se refirió a los tres principios del Imamato y dijo: primero, la designación divina (nasb), que significa la elección por parte de Dios y no de las personas; segundo, la infalibilidad (ʿisma), es decir, la pureza de todo pecado; y tercero, el conocimiento divino, que no se adquiere mediante el estudio ni la lectura.

El profesor de la Hawza subrayó la importancia del conocimiento profundo (maʿrifa) frente al conocimiento superficial y dijo: por ejemplo, considerar al Imam ar-Rida (P) únicamente como nieto del Noble Profeta (PB) constituye un conocimiento simple; en cambio, conocer su posición divina y su legitimidad es el conocimiento profundo (maʿrifa) que la religión aprueba; por ello, la verdadera ziyara (visita de peregrinación a los santuarios) es también la visita para encontrarse con el Imam, y no simplemente para obtener una necesidad.

El Hoyatoleslam Kashani presentó Fatimiyya como un principio de la unicidad divina (tawhid) y afirmó: Fatimiyya va más allá de un acontecimiento histórico y se considera un acto político-doctrinal en el que la unicidad de Dios se manifiesta en la forma de la unicidad del Imamato y la Wilaya. La Excelencia Fátima al-Zahra (P), al aceptar numerosos sufrimientos, hizo hincapié en la «negación de todo aquello que no sea Amir al-Mu’minin ʿAlí (P)», para mostrar que el Imamato se limita exclusivamente a Amir al-Mu’minin (P).

El pecado de presenciar la opresión

Él criticó el silencio y la pasividad de la sociedad y dijo: la indiferencia ante la opresión sufrida por el Ahl al-Bayt (PB) se considera participación en la injusticia; por ello, presenciar la opresión no difiere del acto del opresor. Cada persona debe desempeñar un papel en su ámbito de influencia y no limitar la narración de la verdad a subir al minbar (púlpito de las ceremonias religiosas); antes bien, toda actividad cultural, artística o social que mantenga viva la memoria del Ahl al-Bayt (PB) es loable.

Al concluir, el profesor de la Hawza dijo: el verdadero conocimiento del Imam (P) conduce a la responsabilidad y al auxilio (nusra); por ello, no debemos buscar un conocimiento superficial. La comprensión de la legitimidad de la Wilaya hace que la sociedad salga de su condición de mera espectadora y la encamina hacia la narración de la verdad del Ahl al-Bayt (PB), a fin de evitar la repetición de las indiferencias históricas.