Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Los ulemas de Bahréin, en un comunicado en el que criticaron las decisiones que obligan a celebrar las ceremonias y los ritos religiosos con permiso del Gobierno, pidieron a la población que no participe en la oración colectiva de los imames que reciban dicho permiso. Asimismo, instaron a no asistir a las charlas, las ceremonias de duelo ni las procesiones religiosas celebradas con autorización gubernamental.

Los ulemas de Bahréin recalcaron en el comunicado que acompañar estas decisiones y aceptarlas supone una participación efectiva en lo que ellos califican de atropello contra la religión, y que no existe excusa alguna que lo justifique.

El comunicado señala: el islam ha sido desde antiguo la identidad de Bahréin, es la religión del país y la fuente de su legislación. Por ello, los asuntos religiosos y la celebración de los ritos islámicos deben determinarse conforme a las normas de la sharía y por medio de los juristas de las escuelas islámicas, no con base en decisiones políticas ni en permisos gubernamentales.

Los firmantes del comunicado, subrayando que la autoridad en los asuntos religiosos corresponde únicamente al dictamen de Dios, declararon que, a su juicio, la decisión política sobre permitir o prohibir la celebración de los ritos religiosos afecta a la posición de la sharía.

Los ulemas de Bahréin también respaldaron las posturas del Ayatolá Sheij Isa Ahmad Qasim sobre esta cuestión y pidieron a la población que se mantenga firme frente a estas decisiones y se abstenga de aceptarlas y de acompañarlas.

En otro apartado del comunicado, los firmantes expusieron de manera explícita su postura legal-religiosa sobre las ceremonias celebradas con permiso del Gobierno: el imam de la oración colectiva que reciba autorización para dirigir el rezo no debe ser designado como tal, y no se debe rezar tras él. Asimismo, no se debe invitar a dar una charla ni asistir a la reunión de un orador que ejerza su actividad con permiso.

Según el comunicado, los ulemas firmantes también se oponen a la participación en las ceremonias de duelo, las reuniones religiosas y las procesiones religiosas que se celebran con autorización gubernamental, y han pedido abstenerse de asistir a estos actos y de apoyarlos.

Al final, los ulemas de Bahréin subrayaron que esta postura abarca a todas las personas, sin excepción y con independencia de sus vínculos familiares y de su posición social, y que en este asunto no consideran lícitas ni la condescendencia ni la transigencia.