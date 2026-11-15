El Departamento de Relaciones Públicas de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha anunciado este domingo por la tarde (hora de Teherán) que “en las últimas horas, dos petroleros que navegaban por la ruta sur no autorizada del estrecho de Ormuz sufrieron una explosión masiva tras chocar con una mina naval”.

La nota explica que los petroleros están ardiendo en llamas luego de “intentar cruzar clandestinamente con el engaño y el apoyo del ejército estadounidense, desactivando todos sus sistemas de detección y posicionamiento”.

“Uno de estos buques, un superpetrolero que transportaba más de 2 millones de barriles de crudo, se hundió en aguas del sur del Golfo Pérsico tras una explosión y un incendio de gran magnitud”, precisa el texto.

El Cuerpo de Guardianes recuerda a los pescadores que faenan en las zonas donde han ocurrido estos incidentes que tomen precauciones para evitar colisionar con los restos hundidos de los petroleros.

Igualmente, advierte a los armadores de petroleros, a los gestores de navieras y a las tripulaciones de los buques que no se acerquen a la zona restringida del estrecho de Ormuz. “¡No se dejen engañar por el agresivo ejército estadounidense! Todos los buques que infrinjan los acuerdos iraníes en el Estrecho de Ormuz y entren en la zona restringida y contaminada correrán la misma suerte”, avisa.

Este incidente se suma al ocurrido en la madrugada de este domingo, cuando dos petroleros sufrieron explosiones al intentar clandestinamente por un corredor marítimo prohibido en el sur del estrecho de Ormuz.

En esta misma jornada, el CGRI ha informado que atacó con 6 drones un radar del sistema de defensa aérea estadounidense en la base de helicópteros de Riffa, en Baréin, en respuesta a la “flagrante agresión” de EE.UU. contra la isla iraní de Sirik. Esta es la segunda etapa de la represalia, luego de que el viernes destruyera un radar militar estadounidense de alerta temprana también en Baréin.

En medio de las amenazas de Estados Unidos e Israel de reanudar sus ataques ilegales, Irán asegura que mantiene el control absoluto del estrecho de Ormuz y que está preparado para responder sin límites geográficos a cualquier agresión, tal como ha ordenado el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.