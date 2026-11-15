En su intervención ante el Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf ha criticado hoy domingo las políticas adoptadas por el gobierno estadounidense contra Irán.

Tras subrayar que no tiene ninguna importancia si “Estados Unidos quiere negociar o recurrir a la guerra”, ha puesto de relieve que, en caso de que los estadounidenses acepten las condiciones de Irán, la vía de negociación “está abierta”.

También, ha advertido que, si esta vez los estadounidenses cometen un error, será la capacidad y la voluntad de las fuerzas iraníes las que “determinen la geografía del conflicto”.



En cuanto a las capacidades misilísticas de Irán, ha aseverado que dicha potencia ha quitado el sueño a Israel y ha brindado esperanza y dignidad al pueblo resistente de Irán, así como a los pueblos libres de la región y del mundo, especialmente a los niños palestinos indefensos.

Qalibaf ha calificado de “absurdas” las declaraciones del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, señalando que reflejan la profunda desesperación que sienten ante el poderío de Irán. “Quien, por temor a la sombra de las amenazas, ha tenido que refugiarse en búnkeres militares en lugar de permanecer en su propia residencia, haría mejor en reflexionar sobre sus derrotas estratégicas en el Golfo Pérsico, en vez de insultar a grandes naciones”, ha apostillado.

Respecto a la presentación de la nueva ciudad subterránea de misiles en Irán que fue construida durante la segunda guerra impuesta por EE.UU. e Israel, ha recalcado que dicho logro va más allá de un avance técnico y defensivo, y que “constituye un símbolo de la transformación de las ecuaciones estratégicas en la región”.

Las autoridades iraníes en reiteradas ocasiones han destacado que el Occidente debe saber que las sanciones son herramienta fallida con la que no pueden imponer su voluntad a la República Islámica.