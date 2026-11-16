Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En las partes anteriores de esta serie se expusieron los temas del «servicio a los desposeídos», el «dominio de los asuntos de seguridad y militares», la «gestión estratégica del Frente de la Resistencia», el «conocimiento profundo de las ciencias contemporáneas», las «innovaciones jurisprudenciales y de los principios del fiqh» y las «recomendaciones del Líder en los asuntos familiares» en la Sira (conducta) y el Suluk (itinerario espiritual) del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí. En este escrito se examinan su vida coránica y su itinerario exegético.

El ayatolá Seyed Moytabá Jameneí, Líder Supremo de la Revolución Islámica, ha vivido en el seno de una familia coránica. Las actividades y los frutos de los esfuerzos coránicos de su padre mártir, el sabio mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei, no necesitan descripción alguna. La familiaridad de la madre, de los hermanos y de las hermanas con el Sagrado Corán también fue muy amplia; hasta tal punto que el Hoyatoleslam Mohammadi Golpayegani, yerno del Líder mártir y esposo de la mártir Seyyeda Boshra Jameneí, la describía diciendo: «Cada vez que surgía un debate coránico en casa, el principal interlocutor del Líder mártir de la Revolución era mi esposa (la mártir Seyyeda Boshra Jameneí). En el mes de Ramadán, mi esposa completaba la lectura íntegra del Corán cada diez días y poseía un gran dominio de los conceptos coránicos. Tenía una familiaridad especial con el Corán, a tal punto que el Líder mártir decía a mis hijos: “Tengan con el Corán la misma familiaridad que su madre”. Memorizaba las suras que le gustaban, como la de Maryam. En nuestra casa, cuando el Agha hablaba sobre el Corán, se dirigía a ella. Conocía el Corán y era una personalidad coránica. El Líder mártir le regaló diversos tafsires (exégesis coránicas)».

Aunque el ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí ha vivido en una familia así, sus actividades personales en el campo de los estudios coránicos lo han convertido en un exegeta competente. Siguiendo las recomendaciones del Hoyatoleslam Mohsen Qaraati, inició sesiones de explicación de distintas suras del Corán. Eran clases que ocupaban unos breves minutos al comienzo o al final de sus lecciones de fiqh (jurisprudencia islámica) o de usul (principios de la jurisprudencia), pero que con el tiempo se fueron ampliando; en ocasiones, cada sesión de tafsir (exégesis coránica) llegaba a ocupar unos 15 minutos del tiempo de la clase, y la serie de estos debates se prolongó durante unos 12 años.

La sura que se trataba en las sesiones de tafsir solía determinarse consultando a los alumnos; en algunos años, además, él abordaba suras como la de Gáfir, que, según sus propias palabras, son «las extrañas del Corán» y a las que se ha prestado menos atención.

Algunos de sus alumnos decían acerca de estas sesiones: «El maestro (ayatolá Seyed Moytabá Jameneí) subrayaba que los versículos del Corán son signos divinos y que hay que mirarlos con una mirada de reflexión y escarmiento. Por eso, incluso las partes de la clase que después se difundieron de forma dispersa se centran sobre todo en el aspecto educativo y en las advertencias morales».

Su dominio de la traducción, del análisis léxico y de la exégesis de los versículos era tal que, por ejemplo, al comentar la sura «Al-Hujurat» exponía cuestiones sobre las cuales uno de sus alumnos, tras compararlas más tarde con diversas exégesis como Al-Mizan, afirmó: «Su tafsir no es inferior al conjunto de esas exégesis». Su afición por el tafsir del ayatolá Mishkini, publicado con el título «Tafsir-e Ravan» (Exégesis fluida), figura entre los recuerdos que sus alumnos relataban en estas sesiones.

Uno de los aspectos destacados de sus sesiones de tafsir era el ambiente con que se abordaban los versículos. Uno de sus alumnos, al describir esta característica del Líder de la Revolución Islámica, afirma: «Su trato con el Corán también es admirable: en el ambiente de la clase, cuando hablaba de un versículo, se sentía como si un ser vivo estuviera allí presente y se fuera a hablar en su presencia, y este ser es tan inmenso que no se debe incurrir en error alguno acerca de él; por eso, en la exégesis actuaba con muchísima cautela, y el empleo de palabras como “quizá” expresa este esmero. Con ello se transmitía al oyente la sensación de que el Corán es verdaderamente la Palabra de Dios».

Él también insistía mucho en la familiaridad con el Corán. Farid al-Din Haddad Adel (cuñado del ayatolá Seyed Moytabá Jameneí) afirma sobre esta característica del Líder de la Revolución: «Una vez pregunté qué hacer si no encontramos tiempo para leer el Corán. Respondió: debes habituarte a la lectura constante del Corán».

En las próximas partes de este escrito se examinarán otras dimensiones de la conducta académica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Jameneí.

Fuentes:

Conversación con el Hoyatoleslam Mohammadi Golpayegani, yerno del Líder mártir de la Revolución Islámica

Conversación con el Hoyatoleslam Reza Aliabadi, uno de los alumnos del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

Conversación con el Hoyatoleslam Reza Samadi, uno de los alumnos del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

Conversación con el Hoyatoleslam Mohammad Javad Qasemi, uno de los alumnos del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

Conversación con Farid al-Din Haddad Adel, cuñado del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

Sayyid Ali Asghar Hosseini / Agencia de Noticias ABNA