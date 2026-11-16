Código de noticia: 1891369 fuente: Abna24

En un relato atribuido al Imam Yafar al-Sadiq (PB), la ayuda a los shiíes necesitados se presenta como un camino para mantener el vínculo y expresar el afecto hacia Ahlul Bayt (PB). Según esto, quien no tiene la posibilidad de acceder al Imam del Tiempo (PB) ni de presentarle su ayuda, puede demostrar en la práctica ese afecto auxiliando a los shiíes necesitados.