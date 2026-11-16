En su intervención, el jefe de la Diplomacia iraní agradeció a los países miembros que condenaron de forma unánime y firme la agresión contra la soberanía y la integridad territorial de Irán, así como el martirio del líder supremo, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y destacó la solidaridad de esas naciones ante la pérdida de numerosas vidas a causa de la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel. El canciller iraní subrayó que la organización debe transformar sus compromisos en pasos concretos y avanzar hacia la convergencia en favor de los intereses comunes.

Araqchi añadió que, ante las transformaciones actuales del sistema internacional y sus consecuencias económicas, la OCE debe ir más allá de su papel tradicional para convertirse en una organización eficaz capaz de hacer frente a los desafíos comunes. En ese sentido, identificó el fortalecimiento de la conectividad, la ampliación del comercio regional y la cooperación energética como los tres ejes clave para alcanzar los objetivos y la visión de futuro de la organización, y subrayó la necesidad de que los países miembros trabajen de forma coordinada para convertir la convergencia en resultados tangibles que beneficien a sus pueblos.