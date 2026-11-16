Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La manera en que vemos a otros pueblos, religiones y países está profundamente influida por la información que recibimos. Películas, noticias, redes sociales y discursos políticos pueden construir percepciones que, muchas veces, no se corresponden con la complejidad de la realidad.

Fue a partir de esa reflexión como Rafaella, brasileña católica y estudiante de Biblioteconomía, comenzó a cuestionar algunas de sus antiguas convicciones sobre Irán, el Islam y Oriente Medio.

En una entrevista con la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA Brasil), comparte su trayectoria de transformación intelectual, desde la época en que seguía contenidos políticos favorables a Estados Unidos e Israel hasta el momento en que empezó a investigar distintas fuentes, indagar en acontecimientos históricos y conocer mejor la sociedad iraní.

Su relato también aborda la influencia de los medios en la difusión de la islamofobia, la actuación de Irán en los conflictos regionales, los desafíos de la investigación académica y la relación entre su identidad católica y el interés por conocer otras religiones.

De la influencia de las redes sociales al cuestionamiento de las propias convicciones

Rafaella cuenta que, antes de profundizar en sus estudios sobre Irán y el Islam, sus opiniones estaban muy influidas por los contenidos políticos que consumía en las redes sociales.

En aquella época seguía páginas favorables a Estados Unidos, a Israel y a determinados líderes políticos, como Jair Bolsonaro y Donald Trump. También seguía con frecuencia contenidos sionistas y proisraelíes.

Creía que quienes no estuvieran del lado de Estados Unidos o de Israel serían necesariamente sus enemigos.

Además de las redes sociales, las películas de Hollywood, los discursos políticos y ciertos enfoques periodísticos contribuyeron a formar su percepción sobre Oriente Medio y los pueblos musulmanes.

En ese momento, no tenía el hábito de comparar distintas fuentes ni de cuestionar los intereses que había detrás de la información que recibía.

El primer contacto que despertó dudas sobre algunas de esas convicciones fue el documental francés Saddam: America’s Best Enemy, dirigido por Pascal Vasselin, que aborda las relaciones históricas entre Estados Unidos y Saddam Hussein.

La producción despertó su interés por las relaciones políticas entre Washington y Oriente Medio y la llevó a percibir que la historia podía ser mucho más compleja que las narrativas que conocía.

A partir de ahí, comenzó un proceso de deconstrucción de ideas y de maduración intelectual.

«Aprendí que cambiar de opinión no significa necesariamente perder las convicciones, sino tener la madurez de revisarlas cuando encontramos informaciones y argumentos que nos llevan a reflexionar», afirma.

Para ella, reconocer que algunas opiniones defendidas con tanta seguridad podían estar fundamentadas en informaciones incompletas fue uno de los mayores desafíos de su trayectoria.

Medios, islamofobia y construcción de estereotipos

Al analizar la representación del Islam en la sociedad brasileña, Rafaella destaca la influencia histórica del cine, la televisión, los periódicos y, más recientemente, las redes sociales.

Según ella, incluso con la ampliación del acceso a internet, todavía existen discursos mediáticos que presentan el Islam de manera negativa, asociando con frecuencia la religión al terrorismo.

En su opinión, la repetición de esas representaciones contribuye a la difusión de la islamofobia y a la formación de prejuicios contra los musulmanes.

Durante sus investigaciones, identificó situaciones en las que se utilizaron informaciones descontextualizadas para construir una imagen negativa de Irán y del mundo islámico.

Uno de los casos se refería al asesinato de cristianos coptos en Libia, en 2015, a manos del grupo terrorista Estado Islámico (Daesh). Según cuenta, encontró un contenido cuyo pie atribuía el episodio al Gobierno iraní, aunque los responsables del crimen eran integrantes del propio Daesh.

Otro ejemplo se refería a informaciones sobre la posibilidad de matrimonio de niñas de nueve años en Irán. Lo que le llamó la atención fue la manera en que se presentaba el asunto, asociado con frecuencia a los shiíes y atribuido a la Constitución iraní, sin explicaciones sobre el contexto jurídico ni sobre las disposiciones del Código Civil.

También menciona la circulación de un vídeo editado de una declaración del ayatolá Sayyid Sadiq Shirazi, presentada fuera de contexto y atribuida posteriormente, de manera equivocada, al antiguo líder supremo iraní, el mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él).

Esas experiencias hicieron que percibiera cómo los vídeos editados, los pies de foto engañosos y las informaciones sacadas de contexto pueden influir en la opinión pública.

Lo que descubrió sobre la sociedad iraní

Con la profundización de sus investigaciones, Rafaella empezó a conocer aspectos de la sociedad iraní que desconocía y que no se correspondían con la imagen que se había construido anteriormente.

Entre sus descubrimientos, destaca la diversidad cultural, la participación de las mujeres en diferentes actividades y las posibilidades de acceso de los jóvenes a manifestaciones culturales occidentales.

También le sorprendió conocer espacios de socialización entre jóvenes iraníes, incluidas fiestas y eventos en los que bailan y se divierten.

Otro aspecto que despertó su interés fue la cultura del automóvil en el país.

«Me impresionó conocer competiciones, exposiciones de automóviles y la participación de mujeres como pilotos. Son aspectos que difícilmente habría imaginado antes de comenzar mis investigaciones», relata.

Para ella, conocer esas distintas realidades es fundamental para evitar generalizaciones sobre una sociedad entera.

Rafaella subraya que es posible y necesario criticar las decisiones de gobiernos e instituciones, pero sin convertir esas críticas en condenas a un pueblo, a su cultura o a su religión.

«Criticar a un Gobierno no significa condenar a su población, su cultura ni su religión», observa.

La importancia del contexto histórico y geopolítico

Otro aspecto que marcó su trayectoria fue el interés por la historia política de Oriente Medio y por la actuación de Irán en los acontecimientos regionales.

Al investigar sobre Irak y Siria, empezó a considerar la importancia de la participación iraní en la lucha contra Daesh, especialmente mediante el apoyo y la orientación a fuerzas locales por parte de la Fuerza Quds.

Destaca, sin embargo, que ese período debe entenderse teniendo en cuenta también la participación de otros actores, como los kurdos, Rusia, Estados Unidos y las fuerzas iraquíes, cada uno con sus propios intereses estratégicos.

Para Rafaella, no es posible comprender los conflictos internacionales analizando solo a un personaje, una organización o un país, sin considerar los acontecimientos anteriores y las relaciones políticas implicadas.

La trayectoria del general iraní Qasem Soleimani también contribuyó a modificar su comprensión de los acontecimientos regionales.

Relata que empezó a cuestionar sus antiguas convicciones después de conocer mejor el caso e investigar otras fuentes, al percibir que no podía formarse una opinión sobre determinado acontecimiento basándose únicamente en las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.

«Para explicar un acontecimiento, necesitamos comprender también lo que ocurrió antes. No podemos analizar personajes, organizaciones o conflictos internacionales de manera aislada», afirma.

La preservación del patrimonio histórico y cultural también forma parte de sus intereses de investigación.

Al mencionar Qaraqosh, en Irak, Rafaella recuerda la destrucción y el saqueo de iglesias y otros bienes patrimoniales cristianos durante la ocupación de Daesh.

Según ella, esas pérdidas no representan solo la destrucción de edificios, sino también la desaparición de registros históricos, conocimientos y testimonios de otras épocas.

Cuando se destruye un patrimonio, parte de la memoria de una civilización puede desaparecer, dejando lagunas en la comprensión de su pasado.

Por ello, considera fundamental preservar esos espacios para las próximas generaciones.

Investigación, fuentes y responsabilidad intelectual

Actualmente, Rafaella busca profundizar sus conocimientos sobre temas relacionados con Irán y las relaciones internacionales. Uno de los desafíos que identifica es la dificultad de acceso a materiales académicos y fuentes de investigación.

Entre los obstáculos se encuentran las barreras lingüísticas, la disponibilidad limitada de publicaciones en portugués, el coste de los libros y artículos científicos y la dificultad para identificar investigadores y referencias bibliográficas especializadas.

Para evaluar la fiabilidad de una información, procura observar quién es el autor, su experiencia en el tema, dónde se publicó el material y qué referencias se utilizaron.

También considera importante comparar distintas fuentes, verificar documentos e identificar posibles vínculos institucionales o políticos que puedan influir en el enfoque de un determinado asunto.

Rafaella afirma que procura no aceptar automáticamente como verdad absoluta las informaciones presentadas por cualquier medio de comunicación.

«Es importante reconocer los aciertos y los errores de cada Gobierno e institución, sin dejar que nuestras convicciones políticas impidan un análisis honesto de los hechos», explica.

Como estudiante de Biblioteconomía, relaciona esta postura con la propia responsabilidad de su área de formación.

Para Rafaella, el bibliotecario desempeña un papel importante en la organización, la recuperación y la difusión de la información, ayudando a las personas a localizar, evaluar y utilizar fuentes fiables.

En su opinión, estos profesionales también pueden contribuir a combatir la desinformación, fomentar el pensamiento crítico y ampliar el acceso democrático al conocimiento.

Una católica interesada en conocer el Islam

Uno de los aspectos más significativos de su trayectoria es la relación entre su identidad religiosa y el interés por el estudio del Islam.

Católica, Rafaella afirma que su fe no representa un impedimento para conocer otras religiones. Al contrario, considera que la búsqueda de la verdad exige respeto, discernimiento y disposición para comprender aquello que es diferente de las propias creencias.

Explica que procura conocer el Islam sin abandonar su identidad religiosa, pero evitando juicios fundamentados en prejuicios.

El contacto con nuevas fuentes también modificó su comprensión de los propios musulmanes.

Pasó a percibir con mayor claridad la diversidad existente dentro del Islam, con diferentes tradiciones, interpretaciones y prácticas religiosas.

Para ella, los musulmanes no deben ser vistos como un grupo homogéneo, pues poseen experiencias culturales distintas y diferentes maneras de vivir su fe.

Esa comprensión reforzó su interés por el diálogo entre personas de distintas tradiciones religiosas y por la necesidad de superar los estereotipos.

Conocer antes de juzgar

Al recomendar caminos para quienes desean conocer mejor el Islam, Rafaella sugiere empezar por investigaciones básicas, conversar con religiosos y practicantes musulmanes y buscar materiales que presenten diferentes perspectivas.

También indica algunas iniciativas en lengua portuguesa, como la editorial Arresala y las páginas Segundo Passo PT y VD PT, que pueden ayudar a quienes deseen ampliar sus conocimientos sobre la religión islámica.

Su experiencia muestra cómo el contacto con nuevas fuentes, el estudio de la historia y la disposición a cuestionar ideas anteriores pueden transformar la manera en que vemos otras sociedades y religiones.

Más que sustituir una visión por otra, Rafaella destaca la importancia de desarrollar una postura crítica ante la información, reconociendo la complejidad de los acontecimientos y evitando juicios precipitados.

En un escenario marcado por la circulación acelerada de información y por la polarización de los debates, su trayectoria deja una reflexión importante: conocer una religión, una cultura o un país exige más que consumir noticias. Exige investigación, diálogo, responsabilidad y disposición para comprender aquello que aún no conocemos.