“Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España”, ha manifestado este lunes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, capital española.

Lula, quien visita España por primera vez desde su victoria electoral en octubre ha reiterado que Sánchez “es la persona indicada para continuar defendiendo la democracia en Europa, ayudándonos a defenderla en América Latina”. Durante el encuentro, ambos dirigentes han abordado la situación del orden internacional y las perspectivas de futuro de las Naciones Unidas. Asimismo, han coincidido en la necesidad de proteger las instituciones democráticas y preservar la cohesión social frente al avance de la ultraderecha.

Tras la reunión, ambos mandatarios han participado en la grabación de un vídeo difundido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en sus redes sociales, en el que Lula ha expresado públicamente su respaldo a Sánchez de cara a las próximas elecciones españolas, subrayando que “el pueblo necesita un dirigente con responsabilidad, historia y biografía”.

La visita de apenas 24 horas de Lula da Silva a España se produce en plena campaña electoral y tiene como objetivo trasladar su respaldo a Pedro Sánchez. El mandatario brasileño, que logró una remontada histórica en la segunda vuelta de las presidenciales, acude en apoyo del jefe del gobierno español, que también afronta los comicios con unos sondeos desfavorables. Sánchez ha convertido precisamente la victoria electoral de Lula en un ejemplo de que es posible revertir los pronósticos y ha recurrido a ella en sus mítines de campaña.

El PSOE anunció el sábado la cancelación del acto de campaña previsto para este lunes, en el que estaba previsto que intervinieran ambos mandatarios, debido a la afonía del presidente brasileño. La visita tiene lugar poco después de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, a la que Lula no asistió por el agotamiento acumulado durante la campaña electoral en Brasil.

La afonía ha impedido finalmente la celebración del gran acto político en el que el PSOE había depositado importantes expectativas. No obstante, Lula ha mantenido su desplazamiento a Madrid desde Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), antes de regresar a Brasil, para reunirse con Sánchez, grabar un mensaje de apoyo y difundir un comunicado conjunto.

Tras concluir el encuentro institucional, Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva se han trasladado al Espacio Rastro, en el centro de Madrid, para participar en un acto político organizado por el PSOE. Aunque la afonía del mandatario brasileño ha impedido la celebración del mitin previsto inicialmente, ambos dirigentes han grabado un vídeo en el que Lula ha expresado públicamente su firme respaldo al presidente del gobierno español.

En la grabación, de menos de un minuto y medio de duración, ambos aparecen sentados en una conversación distendida. Sánchez ha definido como una “remontada épica” la victoria electoral de Lula y ha destacado que los resultados demuestran que la izquierda puede imponerse a pesar de los pronósticos y los sondeos desfavorables. “Cuando la izquierda cree en la victoria pese a los análisis adversos que se puedan hacer, pese a las encuestas adversas que se puedan hacer, acaba logrando esa victoria”, ha señalado. Por su parte, Lula ha reconocido que le sorprendió el resultado, pues esperaba ganar en la primera vuelta.

Este respaldo se suma al apoyo que Lula ya había mostrado a Sánchez durante la cumbre de líderes progresistas celebrada en Barcelona, donde expresó su valoración de las políticas progresistas impulsadas en España. Sin embargo, su desplazamiento a Madrid desde Filipinas, donde participaba en la cumbre de la ASEAN, para trasladar directamente su apoyo al presidente español adquiere especial relevancia en plena campaña electoral, durante su primera semana y a pocos días del debate cara a cara previsto para este jueves.

La experiencia electoral brasileña constituye uno de los argumentos que Sánchez ha incorporado a sus mítines para defender que los resultados adversos de los sondeos pueden revertirse. Lula logró cambiar las previsiones en apenas dos semanas, aunque existen diferencias entre ambos sistemas electorales. En Brasil, la segunda vuelta presidencial concentra el voto en dos candidatos, lo que facilita la movilización de los bloques electorales, mientras que, en España, bajo un sistema parlamentario, el resultado depende también del respaldo obtenido por las demás formaciones de cada bloque.

Las próximas elecciones generales de España se celebrarán en un escenario de fuerte polarización entre las principales fuerzas políticas. En anteriores procesos electorales, Sánchez ha denunciado la desinformación y las estrategias de la derecha para deslegitimar a su gobierno, mientras que las relaciones entre el PSOE y el Partido Popular (PP) han estado marcadas por profundas discrepancias sobre la política nacional y el rumbo de España. Esta confrontación política se enmarca también en el debate sobre el papel de Madrid en la política exterior europea y sus relaciones con Estados Unidos.